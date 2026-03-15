Iranskog veleposlanika opovrgavaju izjave niza smaknutih iranskih dužnosnika: 'Ako mi se naredi da napravim bombu, učinit ću to'

Značajno povećana proizvodnja i akumulacija visoko obogaćenog urana od strane Irana - jedine države bez nuklearnog oružja koja ga obogaćuje na 60 posto - izaziva ozbiljnu zabrinutost, upozorio je Rafael Mariano Grossi, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koja službeno nadzire nuklearne programe država, u izvještaju iz svibnja prošle godine u kojem su obznanili rezultate inspekcije iranskih postrojenja. IAEA je nedvosmisleno utvrdio da Iran obogaćuje uran do 60 posto – razinu na kojoj nema civilne primjene i tehnički su na pragu nuklearne bombe.