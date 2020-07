Rotarijanci: Četiri prijatelja 1905. osnovala su društvo za 'bolji svijet'

Rotarijanci su minimodel jednoga miroljubivog svijeta, koji bi kao primjer mogao služiti svim narodima. Rotarijanci vjeruju da je moguće ostvariti ono za čim svaki čovjek čezne, a to su tolerancija, prijateljstvo i svjetski mir.” Tako je utemeljitelj rotarijanaca, mladi odvjetnik iz Chicaga Paul P. Harris, opisao misiju tog pokreta za koji neki i dandanas kažu da je obavijen velom tajnosti iako rotarijanci imaju svoje internetske stranice na kojima redovito objavljuju vijesti i objavljuju fotografije. Pokret je osnovan u Chicagu 1905. Sastanci su se svaki put održavali kod jednog od četvorice osnivača, mjesta okupljanja su se, dakle, rotirala, od čega je i nastao naziv Rotary klub.

Sedam područja djelovanja

Procjenjuje se da ih je u svijetu više od 1,2 milijuna. U Hrvatskoj danas djeluju 64 Rotary kluba s 1524 člana. Tu je i još 20 Rotaract klubova koji okupljaju 294 mlađih članova u dobi od 18 do 30 godina te sedam Interact klubova za srednjoškolce sa 62 člana. Davor Kolarek novi je predsjednik Rotary kluba Varaždin 1181, a nedavno je proglašen i hrvatskim rotarijancem godine. Prošle rotarijanske godine, koja traje od 1. srpnja do 30. lipnja iduće godine, na poziv tadašnjeg guvernera pridružio se, kaže, tzv. distriktnom timu s misijom osnivanja novih Interact klubova u Hrvatskoj. Prije toga postojala su samo dva Interact kluba u Varaždinu i Zrinjevcu.

– Interact je klub za mlade od 12 do 18 godina koji se žele povezati s drugim mladim ljudima i zabaviti se dok služe svojim zajednicama i uče o svijetu te svake godine organiziraju dva projekta pomoći školi ili zajednici te promicanja međunarodnog razumijevanja. Prošle rotarijanske godine bio sam voditelj odbora za Interact i uspjeli smo osnovati pet novih klubova, od Osijeka, Slavonskog Broda, Siska i Samobora do Rijeke, s time da je bilo planirano osnivanje klubova i u Dalmaciji, ali nas je pandemija spriječila u tome - kaže Kolarek koji je titulu osvojio i zahvaljujući pokretanju akcije “Viziri” koja je krenula iz Varaždina i ubrzo se proširila i na druge klubove. Pokrenuo je izradu zaštitnih vizira u suradnji s Elektrostrojarskom školom i Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina.

– U to vrijeme, u ožujku, nije bilo moguće nabaviti zaštitne maske i dezificijense, osim na neprovjerenom tržištu po profiterskim cijenama – kaže.

Na Špancirfestu planiraju organizirati Dan otvorenih vrata, kako bi još više približiti ideju rotarijanstva građanima. Kako bi on, pitamo ga, laicima objasnio tko su rotarijanci?

– Koliko god to izgledalo jednostavno pitanje, odgovor nije jednostavan. Naime, Rotary je po definiciji dobrovoljna, samostalna i neprofitna organizacija Rotary klubova na području Hrvatske, koji su ujedno članovi Rotary Internationala. Rotary je međunarodna organizacija osoba iz stručnog i poslovnog života koje se posvećuju humanim ciljevima, cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, te šire dobru volju i razumijevanje u svijetu – kaže i dodaje da je humanitarni rad jedno od područja djelovanja, a primarni motiv je “Service above self”, odnosno “Služenje prije svega” zajednici i potrebitima. Više od 30 godina pomažu u borbi protiv dječje paralize i uspjeli su, napominje, iskorijeniti 99,9 posto slučajeva. Trenutno u samo tri zemlje još ima te bolesti.

– Rotary ima naglasak na sedam područja svog djelovanja, a to su promocija mira, borba protiv bolesti, osiguravanje pitke vode, sanitacije i higijene, briga o majkama i djeci, promicanje edukacije, razvoj lokalnog gospodarstva te zaštita okoliša – objašnjava.

29 termovizijskih kamera

Rotarijanac se postaje pozivom od strane aktivnog člana Rotary kluba. Nakon predstavljanja u klubu dobije se status kandidata i određuje stažiranje nakon kojeg klub glasa za prijem. Do 1989. članstvo u klubu bilo je rezervirano isključivo za muškarce, no od tada se, kaže Kolarek, primaju i žene, što osobno podupire i zagovara. On je u klub ušao na poziv svog mentora Josipa prije osam godina.

– Mogu reći da sam se od početka pronašao u toj Rotary ideji jer neprocjenjivi je osjećaj kad pomogneš nekome, kad pokreneš projekte koji doprinose boljoj kvaliteti života i rada u lokalnoj zajednici, kad se odricanjem svojeg slobodnog, a ponekad i radnog, vremena posvetiš pomaganju, kad svojom donacijom doprinosiš nečijoj sreći, pomogneš nekome učeniku ili studentu u njegovoj karijeri… - ističe. Za sve o čemu misli, govori i radi rotarijanac mora proći tzv. test četiri pitanja: je li to što govori istina, je li to ispravno za sve kojih se tiče, hoće li promicati prijateljstvo i dobru volju, te hoće li služiti na dobro svim sudionicima.

– Sve nas povezuje zajednička želja i spremnost na pomaganje i humanitarno djelovanje. Tako smo i u situaciji trenutne pandemije uspjeli brzo i koordinirano djelovati i uz već ranije spomenute vizire, maske i medicinske potrepštine, pokrenuli smo projekt nabavke i instalacije 29 termovizijskih kamera u bolnicama i zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske u vrijednosti 2,900.000 kuna. U suradnji s RC Varaždin i RC Varaždin Jug omogućili smo pokretanje Rotary STEM laboratorija, projekta vrijednog 412.000 kuna - kaže. Prvi klub osnovan u samostalnoj Hrvatskoj je onaj u Zagrebu koji je 1990. uključen u svjetsku Rotary zajednicu. Prvih dvadeset godina djelovali su u okviru regionalnog Distrikta 1910, da bi se 2011. formirao posebni Distrikt 1913 za Hrvatsku. Prvi je guverner bio Ivan Husić. Mandat guvernera za rotarijansku godinu 2019. - 2020. imao je Danijel Jozić, od 2020. do 2021. Hrvoje Kenfelj, a potom, od 2021. do 2022. na čelo Districta 1913 trebala bi biti i prva žena - Ljiljana Trstenjak.