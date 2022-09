Rodila blizance s različitom bojom kože, liječnik objasnio kako je to moguće

Britanka Chantelle Broughton nedavno je javnosti predstavila svoje blizance koji imaju potpuno različitu boju kože. Ona je 30. travnja rodila dječaka i djevojčicu, no djeca su se podijelila, sin nalikuje na majku, a djevojčica na oca.

Naime, Ayon je rođen sa svjetlijom bojom kože i zelenim očima dok Azirah ima smeđe oči i tamniji ten te nalikuje ocu Ashtonu.

- U početku to nije bilo toliko vidljivo. Bili su dosta slične puti, samo se vidjelo da je ona malo tamnija. Ali kako su tjedni i mjeseci prolazili, ona je postajala sve tamnija i tamnija, a on sve svjetliji. Bili smo iznenađeni. Vidite tu razliku, ali niste navikli viđati tako različite blizance. Ali mi smo sretni. Sviđa nam se što su malo drugačiji i što je ona na tatu, a on na mene - objasnila je majka u emisiji Good Morning Britain.

Kaže kako su drugi ljudi iznenađeni kada ih vide, a neki se pitaju imaju li istoga oca. Liječnik Amir Khan objasnio je kako se blizanci mogu roditi s različitom bojom kože.

- Može se dogoditi da dva spermija oplode dva jajašca. Boja kože sastoji se od otprilike 20 različitih gena i to je nasumičan izbor - ono što se nalazi u jednom spermiju neće biti isto kao u drugom spermiju, a isto je i s jajnim stanicama. Takve stvari se događaju. To je potpuno slučajno i rijetko - otprilike jedan od pet međurasnih parova doživjet će nešto ovakvo s blizancima - rekao je.