Kinezi ismijavaju Trumpa, on im odgovorio: Bili smo glupa i bespomoćna vreća za udaranje, više nismo!

Kineski državni mediji, otkako je Trump predstavio nove tarife, na internetu objavljuju videozapise generirane umjetnom inteligencijom, na kojima se pojavljuju roboti koji plešu i preplašeni potrošači kao očita poruka Washingtonu. Na satiričan način, Kina se ruga predsjedniku Donaldu Trumpu zbog uvođenja carina koje bi mogle dodatno pogurati inflaciju u SAD-u.

Na jednom od videa koji je objavio CGTN (kineska državna televizija na engleskom jeziku), robotski ženski glas pjeva: "Dan oslobođenja, obećao si nam zvijezde. Ali si carinama ubio naše jeftine kineske aute." U kadru se vidi žena koja sjedi za stolom i gleda u praznu vilicu. Video traje gotovo tri minute i popraćen je porukom: "Pjesmu je stvorila umjetna inteligencija. Dužnička kriza? 100 posto ljudsko djelo."

For many Americans, "Liberation Day," hailed by Trump's administration, means shrinking paychecks and rising costs. Tariffs hit, wallets quit: low-income families take the hardest blow. As the market holds its breath, the toll is already undeniable. #LiberationDay #CGTNOpinion pic.twitter.com/RzXFFVHoFg