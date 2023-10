Robert Veriga je najjači argument protiv stigmatizacije 'djece iz epruvete'

PIŠE MILJENKO JERGOVIĆ

Aleksandra Prijović, i što to pristojno djevojče iz Belog Manastira donosi hrvatskoj kulturi

Ona to jest, dio hrvatske kulture, time što je potekla iz Belog Manastira, s ove strane granice. Hrvati su je naučili pisati i računati. Ali ona to jest po još nečemu, fatalnijem. Kao što je rock u neka sretnija vremena integriran u hrvatsku kulturu, bez obzira na to što je stvoren u Americi i Velikoj Britaniji, tako je i turbofolk integrirani dio hrvatske kulture, pa, ako vam je tako volja, i mračne njezine sudbine