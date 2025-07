Rizik na Hormuškom tjesnacu raste – BTC Bull Token nudi pojačanu izloženost Bitcoinovoj ulozi sigurnog utočišta, posljednji tjedan pretprodaje

Povijesno, naftni šokovi često dovode do preusmjeravanja kapitala u sigurnu utočišta. Bitcoin (BTC), koji je ponovno zauzeo tu ulogu i drži se iznad šesteroznamenkaste granice, sada privlači pažnju na BTC Bull Token (BTCBULL) – projekt dizajniran da pojača prinose na BTC izloženost.

BTCBULL je privukao ranu pažnju zbog svog jednostavnog pristupa pasivnom zarađivanju Bitcoina – modela koji je znatno privlačniji od postavljanja Lightning čvorova, zaključavanja BTC-a u DeFi protokole ili oslanjanja na platforme za posudbu trećih strana.

No, vrijeme istječe. Pretprodaja – koja nudi BTCBULL po najnižoj ulaznoj cijeni – ušla je u svoj posljednji tjedan. Investitori token još uvijek mogu kupiti po cijeni od 0,00258 dolara prije nego što se pojavi na velikim burzama.

Prijetnje na naftnim rutama, tržišta na rubu – Bitcoin i BTC Bull Token izranjaju kao igre u kriznim vremenima

Tenzije na Bliskom istoku dosegle su vrhunac tijekom vikenda nakon što su SAD 22. lipnja pokrenule „Operaciju Midnight Hammer“ – iznenadni udar na tri iranska nuklearna objekta koristeći B-2 bombardere i Tomahawk projektile.

Ubrzo i agresivno, Iran je ispalio val balističkih raketa i dronova na izraelska civilna područja, ozlijedivši više od dvadeset osoba i nanijevši velike štete stambenoj infrastrukturi, uključujući dijelove Tel Aviva.

Eskalcija je izazvala globalnu osudu i obnovila strahove od šireg sukoba, dok je Izrael obećao odmazdu, a SAD povećao svoju pomorsku prisutnost u regiji. S obzirom da je Hormuški tjesnac – najvažniji svjetski naftni prolaz – sada ugrožen, analitičari upozoravaju na mogući naftni šok koji bi mogao prodrmati globalna tržišta.

Tradicionalno, ovakve krize usmjeravaju kapital u sigurna utočišta poput zlata, američkih državnih obveznica i švicarskog franka – ali u 2025. godini Bitcoin se konačno priznaje kao sigurno utočište, što je dodatno naglašeno trajnim institucionalnim interesom i globalnom makroekonomskom nestabilnošću.

Kao što je već rečeno, jedan projekt diže Bitcoinovu priču o sigurnom utočištu na višu razinu – nudeći pojačane prinose na BTC izloženost – to je BTC Bull Token.

Usred geopolitičke neizvjesnosti, BTC Bull Token pojednostavljuje pasivan prihod od Bitcoina

Svi u kriptu – pa čak i mnogi novi investitori – sada prepoznaju privlačnost Bitcoina kao sigurnog utočišta. Kada kapital prelazi u zlato, pravi vrijednost ima fizički metal – uglavnom zato što ga nije moguće umjetno reproducirati – no kupnja, čuvanje i prijenos zlata za većinu ostaju nepraktični.

S druge strane, američke državne obveznice i švicarski franak nude sigurnost, ali imaju nedostatke: prinosi su skromni, pristup često ograničen preko granica, i vezani su uz centralizirane financijske sustave.

Tu Bitcoin dolazi do izražaja – globalno dostupan, nesuvereni zaštitni instrument sa ugrađenom rijetkošću. Sada, dok raste strah od naftnog šoka, investitori mogu ući u BTC s povjerenjem i fleksibilnošću koju tradicionalna sigurna utočišta ne mogu pružiti.

Bitcoin drži cijenu iznad 100.000 dolara unatoč povećanom geopolitičkom riziku, mnogi vjeruju da je spreman za novi rast – osobito ako se barem naziru znakovi smirivanja na širem tržištu.

Kad je riječ o maksimiziranju prinosa na BTC ili pasivnom zarađivanju, postoji mnogo strategija – ali većina ih je složena za postavljanje i upravljanje. BTC Bull Token to mijenja pojednostavljenim i korisnički prijateljskim modelom usmjerenim na rezultate.

Princip je jednostavan: drži BTCBULL tokene i zarađuj Bitcoin svaki put kad BTC dosegne ključne cjenovne prekretnice, a nagrade se raspoređuju proporcionalno prema tvom udjelu. To je to.

BTC Bull Token postavlja jasne okidače: Bitcoinove prekretnice znače airdropove, spaljivanja i veće dobitke

Prvi Bitcoin airdrop za vlasnike BTCBULL tokena događa se kada Bitcoin dosegne 150.000 dolara – a dodatni airdropovi se aktiviraju na svakih 50.000 dolara nakon toga. To znači da se više isplata otključava na 200.000, 250.000 i dalje.

Za one koji misle da je 150.000 daleko, vrijedi napomenuti da bi to, s obzirom na trenutnu cijenu Bitcoina od 102.000 dolara (u vrijeme pisanja), bio rast od 47% – što je Bitcoin već nekoliko puta ostvario tijekom svoje povijesti.

A za one koji traže bliži potencijal rasta, BTCBULL uključuje još jedan ključni pokretač: kada Bitcoin dosegne 125.000 dolara, aktivira se prvo spaljivanje tokena – a dodatna spaljivanja se događaju na svakih 50.000 dolara nakon toga. Ovaj mehanizam trajno smanjuje ukupnu ponudu tokena na svakom koraku, potencijalno povećavajući vrijednost preostalih tokena u opticaju.

Dodaj tome staking pool s 55% godišnje prinosa (varira ovisno o sudjelovanju), i BTC Bull Token nudi više od same izloženosti Bitcoinu – on gradi pun sloj prinosa na vrhu.

Jednostavno rečeno, vlasnici zarađuju Bitcoin, profitiraju od mehanizama rijetkosti tokena i drže kriptovalutu male tržišne kapitalizacije s potencijalom da preraste u srednju ili čak veliku kapitalizaciju – pretvarajući Bitcoinovu kretanje cijene u višestruki prinos.

Za one koji se pitaju kako je to tehnički moguće – budući da je BTC Bull Token temeljen na Ethereum mreži – odgovor je u njegovoj integraciji s Best Wallet, novom generacijom multichain novčanika.

Napredne cross-chain mogućnosti Best Walleta omogućuju BTC Bull Tokenu da prati Bitcoinove cjenovne prekretnice i isplaćuje nagrade besprijekorno, čineći ga ključnim infrastrukturnim partnerom sustava iza scene.

Preostalo je samo 7 dana

Sada počinje prava stvarnost: trenutna cijena BTCBULL tokena neće dugo ostati ovako niska. Token je planiran za listanje na burzama nakon završetka pretprodaje – i tada bi mogao trgovati po znatno višoj cijeni.

Zašto? Zato što je BTC Bull Token jedini projekt koji omogućuje investitorima da sudjeluju u rastu Bitcoina kroz troškovno učinkovit ulaz. S obzirom da je Bitcoin već etabliran kao vodeća kriptovaluta – a njegova uloga sigurnog utočišta samo jača u 2025. – mnogi investitori traže način za izloženost.

Kako cijeli Bitcoin postaje sve nedostupniji, sve će se više ljudi okretati alternativnim opcijama – a upravo to nudi BTC Bull Token.

Za ulazak u pretprodaju posjeti službenu web stranicu BTC Bull Tokena i kupi koristeći ETH, USDT ili bankovnu karticu – dajući više opcija za sudjelovanje.

Kao što je rečeno, Best Wallet je multichain novčanik potpuno integriran sa sustavom nagrađivanja BTC Bull Tokena temeljenim na prekretnicama. Držanje BTCBULL tokena u Best Walletu osigurava automatske Bitcoin airdropove i praćenje tvog portfelja čak i prije početka trgovanja.

Best Wallet je dostupan sada na Google Play i Apple App Store.

Ostani povezan sa zajednicom BTC Bull Tokena na mrežama X i Telegram za najnovije informacije o pretprodaji, upozorenja o prekretnicama i isplate nagrada.

Posjetite Bitcoin Bull