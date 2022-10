Velika Britanija je pred kolapsom, sve se urušava. Prokockali su zemlju zbog stranačkih interesa

Nevjerojatnim nizom pogrešaka dovela Britaniju na rub kolapsa

Aktualna politička kriza samo je još jedna u nizu kroz koje ta zemlja prolazi od povratka konzervativaca na vlast 2010. godine, a osobito nakon što su se njezini građani tijesnom većinom odlučili za napuštanje EU. Aktualna politička kriza počela je kao ekonomska kriza, nakon što je nova vlada neposredno nakon preuzimanja dužnosti u okviru tzv. miniproračuna donijela začuđujuće odluke o smanjenju poreza za kompanije i bogataše kako bi se potaknuo gospodarski rast, i to u jeku velike gospodarske krize, a manjak u državnoj blagajni planirao se namiriti novim zaduživanjem. Reakcija famoznih financijskih tržišta, kao što to dobro pamtimo još iz vremena grčke dužničke krize i krize Eurozone, bila je trenutačna. Došlo je do dramatičnog pada vrijednosti funte, a prinos na britanske obveznice počeo je naglo rasti.