Rijeka osniva Zavod za prostorno planiranje

Grad Rijeka osnovat će Zavod za prostorno planiranje uređenja Grada Rijeke, vidljivo je u proračunu koji je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić objavila.

– Mi smo i prije i poslije preuzimanja vlasti jasno komunicirali da Grad Rijeka svoj razvoj vidi prvenstveno u pomnom i strateškom upravljanju prostorom i imovinom. Zato odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje nije administrativna, već institucionalni preduvjet za drukčije, dugoročno i odgovorno upravljanje prostorom koji je jedan od najvažnijih gradskih resursa – pojasnila je Rinčić svoj prvi proračun za koji je rekla da nije samo zbroj brojki već i politička poruka, te da se razlikuje od modela dosadašnjeg upravljanja Rijekom.

– Dok se prijašnja vlast fokusirala na zadržavanje novca u gradskoj blagajni, naša filozofija je rasterećenje građana, poticanje rada i ulaganje u generacije koje dolaze. To zahtijeva i pomno planiranje, na čemu će biti naglasak u 2026. godini. Također, za iduću godinu smo osigurali milijun eura za pripremu ključne projektne dokumentacije za nove osnovne škole, vrtiće i kvartovske garaže te dodatno po 800.000 eura u 2027. i 2028. godini. Da sutra želimo započeti gradnju novog vrtića ili garaže, ne možemo, jer nema gotovih projekata. Dakle, 2026. prvenstveno planiramo za pripremu projektne dokumentacije – navela je Rinčić.

Planiranje urbanističkog razvoja Rijeke Rinčić, naime, želi predati u ruke struci u čemu ključnu ulogu ima Zavod za prostorno planiranje gdje će biti angažirani stručnjaci, bez utjecaja politike. Rinčić je najavila i dvostruko veće stipendije učenicima i studentima od iduće godine jer su mladi, kaže, u fokusu Grada.