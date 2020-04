Ribić: Plaće u javnom sektoru ne smiju se smanjivati, a svoju plaću ne otkrivam

Gost današnje emisije Nedjeljom u 2 bio je predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić, a razgovarali su o javnom sektoru prilikom čega je Ribić komentirao da su oni koji su zaposleni u javnom sektoru uhljebi.

"Što se više floskule i laži ponavljaju, veća je mogućnost da će ih ljudi prihvatiti. Treba naći krivca za jednu nekreativnost u djelu poduzetničkog sloja, usuđujem se reći da je to jedna velika glupost", izjavio je Ribić, donosi HRT.

Na pitanje o vožnji biznis klasom, rekao je da je to samo pokušaj da se nađe nešto čovjeku, kojem je to nemoguće naći.

"Radim 30 godina bez mrlje, dobivam izbore kad se kandidiram, stvorio sam od malog sindikata jedan relevantni društveni faktor, a ovo s biznisom klasom je način da se nađe nešto čovjeku. I to je neopravdano i bezumno, niakada se ne bih vozio biznis klasom novcem sredstvima sindikata ili poreznih obveznika. I direktor HUP-a se vozi biznis klasom i jeste li to ikada pročitali u novinama", odgovorio je Ribić te dodao kako je on skroman čovjek, no da je u javnosti potpuno druga percepcija.



"Branio sam interese javnih službi 2012. i upozoravao na konzekvence, ali sam tada bio državni neprijatelj medijima i politici. Tada sam bio kriv što sam bankrotirao, a 2015. što nisam bankrotirao", rekao je još.



Rekao je kako se sindikat financira iz članarine. "Kad tražimo veće plaće, onda se poduzetnički sloj uplaši da će povećati porezi, onda krene kampanja prema Vladi i da je javni sektor neefikasan", kazao je.

Na pitanje trebaju li se smanjjti plaće u javnom sektoru, kaže da se ne smiju smanjivati, te da nije pitanje trebaju li i je li to moralno.



"Smanjite plaće ljudima u javnom sektoru, nastradat će ljudi u privatnom sektoru. Ako se bude trebalo smanjivati u javnom sektoru, onda je to imerativ, ako Vlada više nema načina da dođe do novca", rekao je Ribić i istaknuo kako su oni uvijek spremni na razgovor s Vladom.

Na pitanje je li javni sektor prevelik, kaže da je dio neefikasan i da bi se dio lokalne uprave trebao reformirati.

Za podatak da oko 100.000 ljudi radi u javnim poduzećima i da je taj broj prevelik, kaže da ako je netko radio taj izračun radio onda je to tako, ali se ne usudi davati kvalifikacije. "Svaki 12. Hrvat radi u javnoj službi, u EU svaki deveti", dodao je.

Zašto se ljuti kada ga pitaju za plaću, kaže da se ne ljuti zbog osobnih, nego sindikalnih razloga.



"Svaki puta nas pitate kada je neka napetost, štrajk, ja svoju plaću krvavo zaradim, kao da smo zločinci. Podatke o plaćama ne iznosimo zbog medijske manipulacije", rekao je Ribić. Istaknuo je i da će na čelu sindikata ostati još godinu i pol, te da će i tada ostati na raspolaganju ljudima ako ga budu trebali, a ako ne, ostat će doma i čitati knjige.