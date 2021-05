Riba kao iz horor filma pronađena na plaži: 'Nikad nisam vidio nešto takvo'

Na obali Newport Beacha u zapadnom SAD-u ribič je u opuštenoj šetnji uz more pronašao mrtvu ribu koja izgleda kao iz horor filmova. Iako izgledom ne podsjeća, ispostavilo se da se radi o onoj istoj rijetko viđenoj ribi kao iz animiranog filma 'U potrazi za Nemom'.

- Znao sam da se radi o vrlo neobičnom pronalasku, nikad nisam vidio ribu koja tako izgleda, kazao je za The Guardian Ben Estes za pronađenu grdobinu ili 'anglerfish' kojih je viđeno u svijetu tek oko 300-tinjak.

RARE FIND! Deep sea anglerfish washed up in Newport Beach on Friday morning! On Crystal Cove beach @CrystalCoveSP staff were alerted by beach visitor Ben Eslef and were able to retrieve this intact specimen.. pic.twitter.com/vERGy5Zujt