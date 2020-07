'Restartu fali velik broj ruku tako da se bojim da je ljevica izgubila ove izbore'

U studiju Večernjeg TV s novinarkom Petrom Maretić Žonjom razgovarao je Mirando Mrsić, predsjednik Demokrata, koji je prokomentirao aktualne rezultate anketa, svoj stav prema Nacionalnom stožeru i čelnicima SDP-a i HDZ-a te predložio krucijalne rezove koje Hrvatska mora ujesen donijeti.

Stigli su rezultati anketa, vidimo da ste još uvijek ispod praga. Kakva su vam očekivanja i gdje očekujete najviše glasova?

Mi smo mlada stranka, postojimo tek dvije godine i mogu reći da sam zadovoljan radom i odjekom koji smo dobili unazad dvije godine. Ovo su nam prvi parlamentarni izbori, ali se mi planiramo širiti i dalje i na lokalnim izborima i ostalim izborima i ovo je tek početak. Zasad najbolje stojimo u prvoj izbornoj jedinici gdje sam ja nositelj liste i u osmoj, gdje je gospodin Kain. Zasad ne prelazimo prag, ali opet mislim da te ankete pokazuju trenutni trend birača, tako da ćemo sve moći znati tek 5. srpnja.

Smatrate li da su se stranke od centra prema lijevo trebale bolje pregrupirati i mislite li da će doći do cjepkanja glasova? Prvo su trebala biti dva bloka, na kraju ih je sada četiri.

Ja sam od početka zastupao ideju da se ljevica ujedini i da se stvore dva bloka, dakle SDP i njegovi koalicijski partneri te centristička ljevica, no zbog pojedinih unutarstranačkih sukoba i ega nekih pojedinaca, to nije bilo moguće, kao ni na prošlim izborima. Stvaranjem dva bloka, ljevičarske stranke imale bi velik broj mandata i mogle bi se ujediniti, a ovako ponovno imamo prevlast HDZ-a i njegovih partnera. Zato smatram kako nam ovo može biti primjer da se na primjerice lokalnim izborima ujedinimo.

Hoće li po vama ovi izbori uopće biti regularni?

Svakako su protuustavni jer osoba koja je zaražena nije izgubila svoje biračko pravo, i zato smatram kako bi Nacionalni stožer i DIP trebali omogućiti glasovanje zaraženih Covidom 19. Kako će to napraviti i hoće li oni u skafanderima dolaziti s papirima do ljudi, ja to ne znam, ali svakako nije regularno. Osim toga, izlaznost birača će zbog straha biti sigurno puno manja, što bi moglo dovesti u pitanje legitimnost i samog Sabora i nove Vlade, a mi ćemo se najesen suočiti s krizom zbog koje ćemo morati vući vrlo odgovorne rezove u proračunu.

Je li vlada pogriješila što je raspustila Sabor?

I ja i stranka Demokrati, a i Laburisti govorili smo da se Sabor ne raspusti jer nam prijeti i kriza i povećanje broja zaraženih usred izbora, što se na kraju i dogodilo. Da je Plenković bio pametan, maknuo bi iz Nacionalnog stožera nositelje lista Beroša i Božinovića, a i Capaka i Markotić jer su oni involvirani u rad stranke i stavio bi stručnjake i epidemiologe koji nisu ni na koji način povezani s politikom. Na početku smo svi pratili Nacionalni stožer i ono što oni govore, a sada vidimo da to više nije tako, pogotovo jer su kontradiktorni, i ljudi to vide.

Biste li vi otišli u samoizolaciju da ste na Plenkovićevom mjestu?

Ja bih napravio kako bi mi epidemiološka struka rekla, ja sam hematolog, ali ipak ne znam uvjete karantene. Problem Plenkovića je bio u tome što su njemu rekli da ne mora u samoizolaciju ljudi koji su povezani s HDZ-om, a ne epidemiolozi koji ne pripadaju nijednoj stranci. Ono što sam ja u svojoj karijeri naučio je to da uvijek morate govoriti isto jer ljudi sve pamte i inače se dogodi ovaj problem - da se prvo ovakav postupak tretira kao bioterorizmom, a sada se može normalno hodati.

Hoće li koronavirus ubrzati postizborne dogovore?

Dogovore će prvenstveno uzbrzati interesi. Ono što ja vidim po anketama, i ono čega sam se ja najviše bojao je da možemo očekivati konzervativnu koaliciju sa Škorinim ustašama i HDZ-om, bez obzira na ove prepirke oko toga tko će biti premijer. Za razliku od Karamarka, Plenković je prebahat da bi pustio ulogu premijera nekome drugome, a članovi Domovinskog pokreta, koji trenutno nisu u prvom planu, zasigurno će se dogovoriti s HDZ-om zbog nekakvih vlastitih interesa.

U potpunosti odbacujete opciju gdje bi Restart mogao napraviti većinu koaliranjem s Možemo! ili pak MOST-om?

Prvenstveno, MOST neće ni sa kime koalirati jer on sad igra ulogu 'uvrijeđene mlade', a Restartu fali velik broj ruku jer ne možemo očekivati ni sve glasove manjinaca, tako da se bojim da je ljevica izgubila ove izbore.

Jako ste kritizirali Plenkovića i Bernardića nakon sučeljavanja prije dva dana. Zašto su po vama oni bili tako loši?

Zato što jedino što sam htio čuti je što će biti s nama ujesen, a ni jedan ni drugi nisu odgovorili na to pitanje. Prijeti nam kriza, a ona 2009. godine bit će 'mila majka' uspoređujući s ovom. Htio sam čuti što će biti s plaćama, radnicima i gospodarstvom, a ne slušati uljepšanu priču o tome kako će se porezi smanjiti i kako će svi imati veće plaće.

Spomenuli ste krizu, pa što se prema Demokratima, ali i Laburistima treba hitno donijeti čim se stvori Sabor i Vlada?

SDP i HDZ govori o velikom zaduživanju najesen, no mi smatramo kako je važnije napraviti velike rezove u proračunu i očistiti sve ono što nije bitno, a toga je oko 30 posto. Pritom mislimo da treba smanjiti broj jedinica lokalne uprave i samouprave, ali smatram da treba uvesti i porez na bogate, dakle ne na prvi stan i prvu vikendicu, ali imate velik broj ljudi s nizom vikendica i stanova i na to treba udariti porez. Osim toga, potrebna je i revizija Vatikanskog ugovora i smatramo kako bi se Crkva u ovom razdoblju trebala odreći svog dijela u korist građana.

Pitanje je koliko će ovako Hrvatska zadužiti i hoćemo li biti dužni kao Grčka, kako se kaže, ili će to biti ipak nekakvi realni dugovi koje možemo isplatiti. Jednako tako smo se u stranci složili i kako ovo smanjenje ministarstava u ovoj situaciji je kontraproduktivno jer će ti procesi trajati, a to nam u doba krize ne treba.