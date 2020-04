Respirator iz Kine prije koštao 16.000, a sad 53.000 dolara

Zbog pandemije koronavirusa u svijetu je zavladala golema potražnja za zaštitnom opremom – maskama, rukavicama, respiratorima... A najveći svjetski proizvođač te opreme je Kina, zemlja iz koje je i krenulo širenje zaraze i koja je prva uspjela obuzdati epidemiju COVID-19. Europske i druge zemlje nemaju dovoljno kapaciteta za proizvodnju maski, rukavica i respiratora pa im je stoga glavni oslonac u tome Kina. A koja, prema iskustvima dobavljača i tvrtki koji se bave medicinskom opremom, masno zarađuje na tuđoj nesreći.

Rukavice s 2 na 12 dolara

A jedna od tvrtki koja nabavlja maske, rukavice i respiratore iz Kine je njemački Bauerfeind koji ima podružnice u 27 zemalja diljem svijeta. Karl Schmidt, generalni direktor Bauerfeinda za Bliski istok i Afriku, objašnjava da su prije pandemije kineske tvrtke pakiranje od 100 komada nitrilnih rukavica prodavale za dva do 2,45 dolara da bi njihova cijena 2. ožujka kad se koronavirus već proširio svijetom, porasla na četiri dolara po kutiji, potom na sedam, a sad je već narasla na 12 dolara. Schmidt ističe da je isto i s cijenama maski, respiratora i druge medicinske opreme koja je potrebna za borbu protiv koronavirusa.

VIDEO Tvrtka iz Donjeg Kraljevca napravila je mobilne korona kabine kako bi zaštitili vozače od koronavirusa

Tako kaže da je cijena maski onih najviše kvalitete koje imaju filtraciju i prozračnost od 98 posto prije pandemije iznosila 15 centi po komadu, a sad kineske tvrtke za takve maske traže od 40 do 45 centi. No to nije, prema iskustvima Schmidta, jedini način na koji kineske tvrtke manipuliraju cijenama opreme nužne za suzbijanje pandemije opasnog virusa.

– Za primjerice obični zaštitni mantil dobijemo ponudu od 1,38 dolara, a kad potvrdimo da bismo kupili 20.000 komada, onda ta cijene naraste na 1,85 dolara, a kad zatražimo predračun, to već skoči na 3,5 dolara – kaže Schmidt. Dodaje da je situacija s respiratorima, aparatima koji su nužni za preživljavanje najteže oboljelih od koronavirusom, još gora.

Prije pandemije respirator s potrošnim materijalom za godinu dana u kineskim tvornicama mogao se nabaviti za 15.000-16.000 dolara, a sad je njegova cijena narasla na 29.000-53.000 dolara. Pri tome, sve tvrtke koje kupuju zaštitnu medicinsku opremu i aparaturu za borbu protiv koronavirusa moraju imati dopis svoje vlade da je ta nabava potrebna za tu državu. To pismo zatim kineski dobavljači dostavljaju tamošnjoj vladi, koja onda odobrava izvoz te opreme. No Schmidt kaže da se u međuvremenu događaju novi zapleti oko te narudžbe. Proizvođač od kojeg je naručio robu obeća mu isporuku respiratora u lipnju, srpnju ili kolovozu, a u međuvremenu mu stiže ponuda od preprodavača respiratora koji nudi isporuku odmah, ali po cijeni od 40.000 do 50.000 dolara po komadu.

VIDEO U udruzi Kamensko šivaju zaštitne maske

Usto, na tržištu se nudi i roba s lažnim certifikatima, a Schmidt upozorava da je od 10 kineskih certifikata njih osam lažno. Pri tome znaju u pošiljkama u kojoj je navodno medicinska oprema stavljati vrećice čaja ili slično.

Bauerfeind je velika, međunarodna tvrtka koja ima svoje ljude u Kini i koji onda, objašnjava Schmidt, na licu mjesta pregledavaju pošiljke i provjeravaju jesu li u njima zbilja maske, rukavice....

– Puno tvrtki koje sad kupuju zaštitnu opremu iz Kine ne znaju procedure provjere certifikata i misle da nabavljaju ispravnu opremu. A cijene pri tome divljaju – ističe Schmidt, čija se tvrtka inače bavi drugom vrstom medicinske opreme – zavojima, pelenama i slično, no sad su, kaže, prisiljeni raditi s opremom za koronavirus. No ističe da tvrtka ima svoje ljude u Kini koji sve kontroliraju.

Trošak prijevoza veći 300%

– Kinezi svoju ekonomiju grade na našim leđima. Oni proizvode sav materijal potreban za izradu zaštitne opreme. A nama se usto trošak prijevoza povećao 300 posto. Sve moramo dopremati zrakoplovima – objašnjava Schmidt i dodaje da njegova tvrtka ima maržu od najviše 25 posto sa svim tim troškovima.

– Kad sve ovo prođe, vlade EU trebaju ispostaviti račun Kinezima. Sad je smiješno kad se govori da Kina pomaže Europi, kad oni na, primjerice, respiratorima koje od njih kupujemo sad po ovim cijenama zarađuju milijune. To je jako licemjerno – poručuje Schmidt, koji isto tako upozorava da, kad zaštitna oprema stigne u Hrvatsku i druge zemlje, mora čekati na carini dok se ne plate sva davanja. To je, kaže, apsurdno i trebalo bi se urediti tako da oprema odmah može ući u zemlju i stići do krajnjih korisnika, a onda se usput može sređivati dokumentacija.