'Moderni pirati' i 'agenti s crnim fondovima' u borbi za respiratore i maske

Među prvima je o tome otvoreno progovorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je 27. ožujka objašnjavao u TV kamere kako je “donio odluku da pošaljemo naše ljude sa crnim fondovima da riješavamo stvari širom svijeta”. Pod “riješavamo stvari” mislio je na, zapravo, otimanje respiratora, maski i zaštitne medicinske opreme na tržištu, na kojemu je, zbog velike pomame svih država svijeta, zavladala moderna hajdučija.

- Mnoge zemlje šalju svoje agente s torbama keša da bi mogli imati prioritet u nabavci takvih stvari - rekao je Vučić. - Ne možete drugačije. Vi vidite kako vam netko otima ispred nosa, ispred nosa vam neko uzme 200 respiratora, iako ste vi platiti te respiratore, ne samo da ste imali ugovor - dodao je.

Potom je o sličnoj praksi među saveznim državama u SAD-u nešto javno rekao i guverner New Yorka Andrew Coumo 31. ožujka.

- Pogledajte bizarnu situaciju u kojoj smo se našli. Svaka savezna država obavlja svoju nabavu. I 50 saveznih država završi u tome da se natječe oko istog proizvoda, licitiramo tko će dati više u natjecanju jedni protiv drugih. Doslovno završite u situaciji u kojoj vas kompanija nazove i kaže čujte, Kalifornija vas je upravo nadmašila u ponudi za respirator. Kao da smo na eBayu s 50 država koje daju sve veće i veće poniude. I onda se federalna vlada kroz FEMA-u uključiti i licitira povrh svih 50 saveznih država - rekao je Cuomo.

The hospital ship USNS Comfort departing for New York to aid in coronavirus treatment

Potom je, sredinom tjedna, jedan od najvećih proizvođača medicinskih rukavica Ansell progovorio o tome kako vlade europskih država jednostavno plijene njihove pošiljke na granicama, unatoč tome što pošiljke idu privatnim kupcima koji su ih uredno platili, što može biti razumljivo ako se radi o vladama poput talijanske, ali što stvara poremećaje i nesigurnost na tržištu.

A onda je, u petak, ministar unutarnjih poslova njemačke savezne države i glavnog grada Berlina otkrio kako se na Tajlandu dogodila otimačina zaštitnih maski koje su bile na putu prema Njemačkoj, a preusmjerene su u Ameriku.

- Smatramo ovo činom modernog piratstva - rekao je Andreas Geisel, objasnivši kako je Berlin za svoje policajce naručio 400 tisuća maski od američke kompanije 3M koja maske proizvodi u tvornici u Kini. Prva pošiljka od 200 tisuća maski stigla je do Bangkoka, gdje je trebala biti pretovarena na let za Berlin, ali je preusmjerena, praktički oteta, i pretovarena na let za SAD. Iz kompanije 3M i iz Bijele kuće, gdje su se njemački novinari raspitivali za komentar, tvrde da ne znaju o čemu lokalne vlasti u Berlinu pričaju. No, Nijemci tvrde da se to dogodilo i apeliraju da se svi pridržavaju međunarodnih pravila trgovanja kako u ovo doba velike krize ne bi prevagnule “metode Divljeg zapada”.

Predsjednica francuske regije Île-de-France Valérie Pécresse također je, za francusku televiziju, opisala kako je pronašla na tržištu određene zalihe maski, koje je odmah rezervirala za kupnju, ali je neka američka tvrtka ponudila vlasniku tih zaliha triput veću cijenu i plaćanje unaprijed, pa je Francuskinja ostala bez ičega.

- Ja nemam tu mogućnost, jer trošim novac poreznih obveznika i mogu samo platiti nakon što je roba dostavljena i nakon što se uvjerimo u kvalitetu - rekla je.

Svi ti primjeri pokazuju da su globalnim tržištem respiratora, zaštitnih maski i slične medicinske opreme zaista zavladali moderni - katkad državni, katkad privatni - ekvivalenti drumskih razbojnika, konjokradica, gusara… Nazovite ih kako hoćete, ali svakako likova iz vremena koja su se činila davno prošla.

Europska unija pokušava doskočiti tom problemu tako što je Komisija pokrenula objedinjenu javnu nabavu za sve te proizvode, no postupak izbora dobavljača još traje, a dok to traje države članice snalaze se na tržištu kako god znaju. Ta Komisijina objedinjena nabava za 25 država članica mogla bi nešto ranije isporučiti maske i zaštitnu medicinsku opremu, ali isporuka respiratora ide sporije jer se, kako doznajemo, pokušavaju pronaći dobavljači i među industrijama koje tu vrstu proizvoda dosad nisu proizvodile, poput automobilske i sličnih industrija. A takav poduhvat zahtjeva i regulatorna odobrenja, provjeru kvalitete proizvoda i slično.