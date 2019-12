Relković: Juričanu smisao nisu izbori, izbori su njegov alat

Kako odmiču dani predsjedničke kampanje postaje jasno da mnogi s nestrpljenjem očekuju što će reći i učiniti samo jedan kandidat – filmski redatelj Dario Juričan koji se odaziva i na ime Milan Bandić. Dok se drugi kandidati i kandidatkinje trude biti što ozbiljniji, kritičniji, vještiji u već uobičajenom i već prije viđenom uvjeravanju birača da su u njih najpoštenije, najčasnije i najvrednije “predsjedničke” namjere, Juričan jedini “vrti” neki svoj film te svaki dan priredi i mrtav-ozbiljan izvede neki performans te pritom ispali neku poruku ili obećanje i nekako se čini da baš to pogađa metu.

Bismo li onda sve to mogli nazvati “fenomenom Juričan” i bi li takav pristup mlađa glasačka populacija mogla posebno nagraditi već i time da uopće iziđe na izbore? Može li se reći da su oni s Juričanom baš dobro “kliknuli”?

Zanimljiv svim generacijama

– Ne možemo o Juričanu govoriti u smislu fenomena jednostavno zato što imamo previše kandidata. Da ih je manje ili da je Juričan sudjelovao u prošloj predsjedničkoj utrci, onda bi on zasigurno bio hit, taj treći. No način na koji Juričan komunicira, razina njegove ironije gdje on stalno ostaje ozbiljan, dovodi do toga da mi ostanemo zatečeni i pitamo se je li on ironiju doveo do ruba. I zato bi njemu mnogo više odgovarala kampanja s manje kandidata jer su protestni glasovi, na kojima bi on dobio zamah, već podijeljeni između Kolakušića i Pernara, dok su desni protestni glasovi otišli Škori. Naime, oni “protestni” su se već imali razloga opredijeliti. No, da je manje kandidata, onda bi vjerojatno upravo Juričan bio hit jer svojom ironijom prema establišmentu pogađa probleme hrvatskog društva tako da ih ne želi rješavati nego naglašavati.

Sad imamo to da se jedna rečenica u Hrvatskoj pretvorila u ironiju, svoju suprotnost, a ona glasi: “Neka institucije rade svoj posao.” To bi trebala biti ozbiljna rečenica, ali naši je vodeći političari toliko koriste kada se za nešto pokušavaju opravdati da se građanima već smuči od te rečenice. E, zamislite sad da Juričan izrekne rečenicu “neka institucije rade svoj posao” u smislu antikorupcije. To ne bi bilo čak ni smiješno. Jedini način da se taj problem apostrofira jest upravo to što Juričan radi, a to je potpuna suprotnost – da potencirate korupciju institucija. Samo tako možete prodrijeti do srži same poruke – kaže analitičar Ivica Relković nastavljajući tumačiti kako Juričan može prodrijeti do dijela birača bilo koje generacije, ne samo mladih, jer su i mnogi stariji građani razočarani sustavom te da zbog velikog broja kandidata njegov uspjeh u prvom izbornom krugu, u smislu postotaka, uopće nije bitan.

– Bitno je koliko će ljudi, i ako ne glasaju za njega, shvatiti dubinu hrvatskih problema, poput pravosuđa i strukture vlasti. Čini mi se da Juričana sa simpatijom i pogleda i posluša svatko, čak i netko tko već ima favorita za kojeg će glasati. No, pretpostavljam da njegov projekt ne završava s danom izbora nego je ovo što radi zapravo prikupljanje materijala za nešto što će učiniti nakon izbora. I bit će ga u tom smislu zanimljivo pratiti. Juričanu smisao nisu izbori, izbori su njegov alat – zaključuje Relković.

Osobni, a ne javni interesi

Analitičar Žarko Puhovski smatra da je Juričan u problemu jer se njegov objekt nalazi na razini grada, a korupcija ne postoji samo u Zagrebu, te dodaje:

– To nisu izbori za grad nego za državu. On se ne bavi Plenkovićevom ili Kolindinom korupcijom. Tu se radi i o određenom sukobu interesa jer Juričan hoće raditi film pa je u njegovu slučaju situacija manje čista nego što se na prvi pogled čini. Radi film, a sudjeluje u izbornoj kampanji. On se kandidirao zbog svojih, a ne javnih interesa. To što radi zanimljivo je mladima, ali nisam siguran da mladi taj interes za performans vežu i uz izlazak na izbore.