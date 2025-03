Rekordna ulaganja u željeznice kod Varaždina: Kreću radovi i obnova vrijedna 1,5 milijardi eura

Danas je u Hrvatskoj pokrenut veliki investicijski ciklus obnove i izgradnje željezničke infrastrukture koja iznosi više od 1,5 milijardi eura, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković jučer u Varaždinu , gdje je obišao radove na izmjeni kolosijeka na tamošnjem željezničkom kolodvoru. Riječ je o radovima koji su tijekom ovog mjeseca započeti u sklopu velikog projekta obnove dionice željezničke pruge u ukupnoj duljini od 90 kilometara, a uključuju 74,7 kilometara dionice Kloštar – Koprivnica – Varaždin te 11,8 kilometara dionice Varaždin – Čakovec. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 190 milijuna eura, a financira se uz pomoć kredita Europske investicijske banke.

- U neposrednoj blizini gradi se jedan veliki projekt, to je projekt na mediteranskom koridoru – Križevci – Koprivnica – mađarska granica koji će biti gotov do kraja godine. Obnova ove regionalne pruge, što će trajati otprilike 40 mjeseci, pomoći će da Varaždin bude što prije na tome koridoru. U tom smislu riječ je o zaista velikom projektu, ali i o investicijski najvećoj dionici kada govorimo o regionalnim i lokalnim prugama - rekao je ministar Butković. Paralelno s obnovom i građenjem pruga nabavljaju se, dodao je, i novi vlakovi te svaki mjesec dođe jedan ili dva nova vlaka pa se s modernizacijom voznog parka nastavlja i dalje. Varaždinski župan Anđelko Stričak rekao je kako se nikad većim ulaganjima državnih tvrtki na području Varaždinske županije, Hrvatskim cestama i Hrvatskim vodama, sada pridružila i HŽ infrastruktura.

- Prošli tjedan izdana je građevinska dozvola za izgradnju brze ceste Varaždin – Ivanec – Lepoglava – Krapina, za prvu dionicu Varaždin – Cerje Tužno, tako da očekujemo da će izvođač radova biti uvedeni u posao za dva do tri tjedna. Danas pak ovdje obilazimo radove na projektu obnove pruge od Kloštra preko Koprivnice, Ludbrega, Varaždina do Čakovca čija je ukupna vrijednost 190 milijuna eura. – istaknuo je župan Stričak. Time će se omogućiti kraće putovanje vlakom od Varaždina u Ludbrega do Koprivnice, a potom i prema Zagrebu. Županijska skupština je prošli tjedan usvojila izmjene i dopune Prostornog plana kojim su u prostorno-plansku dokumentaciju uvrstili trasu brze pruge, tzv. Lepoglavsku spojnicu, a ujedno je dana mogućnost izgradnje dodatnog industrijskog kolosijeka u Brezju, uz prugu Zaprešić – Čakovec, a za utovar i istovar robe za potrebe gospodarstva, pogotovo kontejnerske robe.

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić pojasnio je kako se austrijska tvrtka koja će obavljati radove dokazala kao dobra tvrtka tako da su uvjereni da će radove sigurno završiti u roku. – Mi ćemo ovih dana raspisati natječaj za idejna rješenja modernizacije pruge od Zaboka do Varaždina, a nismo odustali ni od Lepoglavske spojnice. Napravili smo studijsku dokumentaciju koja je sada malo stavljena sa strane jer želimo prvo riješiti sve glavne koridore i regionalne pruge, a nakon toga gradit ćemo i to. – rekao je Kršić.