Rekonstrukcija: Snimka napadača i uhićenja. Što znamo o situaciji u kojoj se našao premijer?

A za izdajnike jedan od lijekova je i novičok.” Ta je prijetnja, u kojoj se spominje smrtonosan nervni otrov, u omotnici s bijelim prahom stigla u petak navečer premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću u središnjicu stranke, ekskluzivno doznaje Večernji list.

Policija je izuzela omotnicu sa sumnjivim sadržajem i provodi očevid. Tekst poruke koja je bila u omotnici završava riječima “a za izdajnike jedan od lijekova je i novičok”.

Podsjetimo, nakon napada na Markovu trgu u ponedjeljak, u kojem je napadač ranio policajca ispred Vlade i počinio samoubojstvo, premijer je ustvrdio kako sumnja da je meta napada bio on osobno. Jučer je uhićen muškarac (63) koji živi u istom selu kao pokojni napadač Danijel Bezuk, a policija je utvrdila da je nakon napada govorio da je Bezukova meta bio Plenković i kako on sam mašta o tome da ga ubija. Kod njega je pronađeno i vatreno oružje te eksplozivne tvari.

Novičok je postao poznat javnosti kad je u britanskom Salisburyju 2018. godine otrovan bivši dvostruki agent Sergej Skripal i, kao kolateralna žrtva, njegova kći Julija, a tragove tog otrova pronašli su njemački liječnici u tijelu Alekseja Navaljnog.

Novičok je kemijski spoj koji je nastajao gotovo 15 godina u tajnom laboratoriju SSSR-a tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća. Pripadao je sasvim novoj vrsti otrova, organofosfatima, i pokazao se otrovnijim čak i od do tada najotrovnijeg VX-a. – Plan je bio taj da se razvije bojni otrov koji neprijatelja može onesposobiti za borbu za manje od deset minuta. Nama je uspjelo postići djelovanje između pet i šest minuta – opisao je za BBC nastanak otrova Vladimir Ugljev, jedan od dvojice znanstvenika koji su po narudžbi vojnog vrha sintetizirali otrov.

– Otrov djeluje tako da blokira jedan enzim koji dovodi do pojačanja pulsa. Tijelo se trza, čovjek se bori, mišići se stalno pokreću. Na kraju se potroši sva energija u stanicama i tako čovjek umire vrlo brzo – objasnio je Ugljev.

Meta napada sam bio ja, a ovo je terorizam, ponavlja već danima premijer Plenković, otkako je u ponedjeljak, malo poslije 8 sati Bezuk (22) iz automatskog oružja zapucao po zgradi Vlade i Sabora, pri čemu je teško ranio 31-godišnjeg policajca. Napadač je nakon toga pobjegao te je mrtav nađen pola sata kasnije na Jabukovcu, gdje je presudio sam sebi. Iako je nakon pucnjave na Trgu svetog Marka i sam premijer događaj okarakterizirao kao težak pokušaj ubojstva čak trojice policajaca, retorika se posljednjih dana promijenila pa se sada spominje i terorizam.

Je li riječ o terorističkom činu te, ako je, tko je Bezuka radikalizirao, kako je to kazao premijer, pitanja su na koja danima pokušava odgovoriti policija. Ispitivali su njegovu obitelj, susjede i prijatelje, pregledavali njegov mobitel, profile na društvenim mrežama....

Drugim riječima, istraživali su prošlost i kontakte 22-godišnjaka kako bi ustanovili je li imao neki konkretan plan, pogotovo u svjetlu informacija koje su se pojavile u medijima da je na internetu istraživao što rade i kuda se kreću premijer Plenković i predsjednik Zoran Milanović. U međuvremenu, policija je ozbiljnije počela istraživati “kanalizacijski” svijet interneta, u kojem se godinama prijeti svima koji misle drukčije od iz ovih ili onih razloga radikaliziranih pojedinaca. No na to se nitko tko je trebao nije obazirao, dok se prijetiti smrću nije počelo premijeru, zbog čega su u posljednjih 48 sati dvije osobe privedene. Jedan od njih je Đuro Čehulić (63), susjed obitelji Bezuk, koji je i u kum skim odnosima s njima.

Uhićen je u petak navečer zbog prijetnji premijeru Andreju Plenkoviću, a policija je jučer pretražila njegovu obiteljsku kuću i druge objekte u Kletištu, pokraj Kutine, gdje je našla više komada vatrenog oružja, streljiva i eksplozivnih tvari. Kako je priopćila PU sisačko-moslavačka, nad Čehulićem je dovršeno kriminalističko istraživanje te je osumnjičen za prijetnju premijeru, nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Kako je priopćila policija, Čehulića se sumnjiči da je nakon višestrukog pokušaja teškog ubojstva s elementima terorizma na Trgu svetog Marka u Zagrebu, u najmanje dva navrata, različitim osobama izjavljivao da sada pokojnom Danijelu Bezuku cilj nije bio ubiti policajce nego da vjeruje da bi, da ga je vidio, usmrtio predsjednika Vlade.

“Trebao je to prepustiti meni i svom ocu, a ja osobno maštam o tome”, kazao je Čehulić, kako se sumnja. Vatreno oružje i eksploziv koji su nađeni su oduzeti, a Čehulić je priveden na ispitivanje. Inače, dan nakon što je Danijel Bezuk pucao na Markovu trgu te teško ozlijedio policajca, zbog nedopuštenog posjedovanja oružja je uhićen i njegov otac, koji je ubrzo i pušten. Za Đuru nam njegovi poznanci kazuju kako je on „bezopasan“, iako su im svima poznati njegovi tvrdi desničarski stavovi. Ističu i njegovu osobnu tragediju kada je 2008. izgubio sina jedinca u prometnoj nesreći.

Čehulić je sudjelovao u Domovinskom ratu, bio je pripadnik protuzračne obrane Kutine, a danas je strastveni motorist i aktivan u kutinskom Moto klubu Vilenjaci. Uz to jedan je od najbližih prijatelja kutinskog dogradonačelnika Damira Markuša, s kojim dijeli i iste političke stavove. S njim je bio i u HSP-u, a nije poznato je li se Markušu pridružio i u Domovinskom pokretu. Prema Čehulićevom Facebook profilu, bio je iznimno blizak sa skupinom mladih iz kutinske okolice s kojima je posjećivao Čavoglave, Vukovar te Thompsonove koncerte.

Fotografija s Thompsonom je i naslovna mu fotografija na Facebooku, a na drugim fotografijama s njegovih koncerata snimio se sa skupinom mladih od kojih jedan ima podignutu ruku u znak nacističkog pozdrava. Također je s istom skupinom prije koncerta Thompsona u zagrebačkoj Areni posjetio bio šator kojeg su branitelji podigli u Savskoj ulici za vrijeme SDP-ove Vlade. Nije nam poznato je li u toj skupini mladih bio i Danijel Bezuk. Na drugim je fotografijama s Damirom Markušom uz zastavu HOS-a te pored spomen ploče HOS-ovim poginulim braniteljima, a koja je iz Jasenovca skinuta i prebačena u Spomen područje Trokut pokraj Novske.

Indicije da je htio ući i u Vladu

U Zagrebu je pak uhićen 48-godišnjak kojeg se također sumnjiči da je prijetio premijeru na društvenim mrežama. Policija ga je počela istraživati nakon što im je dojavljeno da je na društvenim mrežama 14. listopada u ranim jutarnjim satima u 5.35 objavio ozbiljnu prijetnju.

Ustanovljeno je da je preko mobitela pristupio svom profilu na društvenim mrežama na kojima je objavio post u kojem premijeru prijeti smrću. Kada mu je ustanovljen identitet, policija mu je pokucala na vrata, a pretražili su mu i mobitel u kojem su pronašli spornu objavu čime su potvrdili sumnju da je upravo 48-godišnjak autor prijetećeg posta. On je uhićen, te kazneno prijavljen.

U Ravnateljstvu policije jučer poslijepodne održana je konferencija za novinare na kojoj je prikazana snimka videonadzora s Markova trga u ponedjeljak. Vidi se kako mladić odjeven u tamne hlače i bijelu košulju s maskom preko lica dolazi do zgrade Vlade. U ruci nosi oružje. Zatim ga podigne i zapuca po ulazu i zgradi Vlade. Policajci mu uzvraćaju vatru i on bježi. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je i da se za sada ne može poptpuno utvrditi, ali ni isključiti da je htio ući u Vladu. Naveo je da za to postoje indicije.

Dodao je da će policija nastaviti istraživati slučaj te ustvrdio da se za sada može reći da u tom djelu ima elemenata koji upućuju na teroristički modalitet počinjenja djela. Kazao je i da je jučer privedena osoba koja se može dovesti u vezu s tim događajem na Trgu svetog Marka. Vezano za prijeteće pismo koje je dobio premijer i u kojem je navodno bio bijeli prah, Milina je kazao da detalje ne zna, no potvrdio je da je polciji prijavljeno da je stiglo pismo prijetećeg sadržaja. Kazao je i da je od 12. do 16. listopada policija imala 83 slučaja dragovoljne predaje oružja, a u tih pet dana predano je 12 automaskih pušaka, kilogram eksploziva, više streljiva..

