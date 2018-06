Reforme počinju od žena za volanom

Minutu nakon što je otkucala ponoć sa subote na nedjelju brojne su Saudijke pohrlile za upravljače automobila kako bi odvozile pobjednički krug. Jer, od nedjelje je u toj zemlji ženama ponovno dopušteno voziti.

Nastojanje da saudijske žene dobiju pravo da sjednu za upravljač automobila traje 28 godina – otkad se više od 40 saudijskih dama u prvom javnom prosvjedu protiv zabrane provezlo Riyadhom. Jasno, završile su iza rešetaka na jedan dan, oduzete su im bile putovnice, neke su izgubile posao.

Zatvarali ih zbog vožnje

Bilo je tu peticija, poput one iz 2007. godine kada su aktivistice tadašnjem kralju Abdullahu predale više od tisuću potpisa sa zahtjevom da im se dopusti voziti. I opet ništa.

Tako sve do rujna prošle godine kada je kralj Salman zapovjedio da se nježnijem spolu dopusti sjedanje za volan. No, to je moralo proći tiho, od aktivistica se tražilo da ne komentiraju. A ove nedjelje zabrana je konačno ukinuta.

Odluka je to iza koje stoji utjecajni princ Mohammed bin Salmana, na kojemu leži provođenje teškog zadatka reformiranja saudijskog društva. Saudijska Arabija poznata je kao tvrdokorna tradicionalistička država u kojoj se šerijatski zakoni moraju poštovati praktično do zadnjeg slova.

No, to je državi donijelo negativan publicitet i teškoće u međunarodnim odnosima. I zbog zabrane ženama da voze često se Saudijsku Arabiju uspoređivalo i s talibanskim režimom u Afganistanu. No, i reforme moraju ići onako kako kralj Salman i njegov sin Mohammed žele.

I borba protiv korupcije

Tako je prije nekoliko tjedan u pritvor stavljeno više aktivistica ili s namjerom da se smire tvrdolinijaši ili da se upozori aktivistice da ne traže previše. Da se u velikoj državi Perzijskog zaljeva nešto ozbiljno događa, vidjelo se već prošle godine kada je princ bin Salam proveo antikorupcijsku čistku tako što je brojne poduzetnike i plemstvo zatvorio u riyadhski hotel Ritz-Carlton. I držao ih tamo sve dok se nisu “dogovorili”. Ide se korak po korak, žene tamo tek trebaju ostvariti veliku većinu prava koja imaju drugdje.

Foto: Reuters

Primjerice, za putovanje u inozemstvo ili brak još trebaju tražiti dozvolu zakonskog muškog skrbnika. Prema brojnim informacijama, upravo je to sljedeći cilj, i sam je princ Muhammed u intervjuu koji je dao ove godine izjavio kako vjeruje da su žene i muškarci – jednaki.