RBA prva na hrvatskom tržištu ekskluzivno ponudila dva nova kartična proizvoda

POTPISALI STRATEŠKO PARTNERSTVO

Jačanje kritične infrastrukture: A1 Hrvatska i DC North za bolju otpornost na tehničke kvarove i elementarne nepogode

Dodatnu sigurnost A1 Hrvatska, kao i DC North, osiguravaju uslugama Backup as a Service (BaaS) i Disaster Recovery as a Service (DRaaS), koje osiguravaju kontinuiranu dostupnost podataka, brzi oporavak te otpornost sustava i aplikacija u svim scenarijima, od tehničkih kvarova do elementarnih nepogoda.