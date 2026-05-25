Vučić u Pekingu udario po EU: 'Najbolje da mi naprave popis želja s kim smijem razgovarati, a s kim ne'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zauzeo je prkosan ton tijekom posjeta kineskom predsjedniku Xiju Jinpingu, žaleći se na, kako tvrdi, europske pokušaje da ga spriječe u njegovanju odnosa s vodećim međunarodnim investitorom njegove zemlje. Po dolasku u Peking Vučić je poručio da Europska unija pokušava "diktirati" srpsku vanjsku politiku zahtjevima da se suzdrži od izravnih razgovora s Kremljem, prenosi Euronews. "Bilo bi najbolje da mi jednostavno naprave popis želja s kim smijem razgovarati, a s kim ne", rekao je na konferenciji za medije. "Onda čemu predsjednik? Čemu vlada?" "Srbija je autonomna, suverena i neovisna država te će nastaviti djelovati u skladu sa svojim interesima", rekao je.

Xi je i sam posjetio Srbiju 2024. godine, kada je proslavljen sporazum o slobodnoj trgovini između dviju država. Kina je najveći strani investitor u Srbiji, a sporazum je uključivao kinesko obećanje da će tijekom sljedećeg desetljeća smanjiti carine na gotovo sav srpski uvoz. Srbija je kandidat za članstvo u Europskoj uniji od 2009. godine, no veze Vučićeve vlade s Pekingom predstavljaju jednu od glavnih prepreka u pristupnom procesu. Bruxelles je zabrinut zbog mogućnosti primanja nove članice koja je s Kinom povezanija od bilo koje druge vlade unutar EU-a.

Sporazum o slobodnoj trgovini iz 2024. godine sklopljen je upravo u trenutku kada je EU pokušavala pojačati pritisak na uvoz kineskih električnih vozila kako bi zaštitila vlastito tržište, a taj se pritisak dodatno pojačao tijekom posljednje dvije godine. Vučićev posjet Kini dolazi nakon što je Xi ugostio niz visokoprofiliranih gostiju, među kojima su bili američki predsjednik Donald Trump, a potom i ruski predsjednik Vladimir Putin. Xijevi razgovori s Trumpom bili su usmjereni na smirivanje trgovinskih napetosti koje su snažno porasle od početka Trumpova drugog mandata u Bijeloj kući. Nakon posjeta objavljen je određeni pomak u obliku trgovinskog vijeća koje bi trebalo omogućiti "okvirni sporazum o uzajamnom smanjenju carina na proizvode jednake vrijednosti", što bi potencijalno moglo smanjiti ili ukinuti carine na proizvode vrijedne oko 30 milijardi dolara.

Putinov posjet, s druge strane, završio je potpisivanjem zajedničke izjave o jačanju vojne suradnje između Rusije i Kine, što predstavlja udarac europskim nadama da bi Kina mogla smanjiti podršku Kremlju u sveobuhvatnoj invaziji na Ukrajinu. Xi je Putina nazvao "dragim prijateljem", a sporazum koji su dvojica čelnika potpisala slavi "nepokolebljivu" povezanost njihovih država te obećava nastavak "dobrosusjedske i prijateljske suradnje".