Razornoj snazi najskupljeg uragana u povijesti SAD-a svjedočili su i hrvatski pomorci

U kolovozu, 2005. godine, južnu obalu SAD-a poharao je uragan pete kategorije. 'Katrina' - jedan od najrazornijih uragana, u povijesti te zemlje, prema službenim je podacima, odnio 1836 života, nestalo je više od 700 osoba, a uragan je pokrenuo i prve klimatske migracije. I dok je, po broju žrtava, na trećem mjestu, po šteti, procijenjenoj na 108 milijardi dolara, Katrina je apsolutni prvak te i danas nosi titulu najskupljeg uragana u američkoj povijesti.

Prvi 'simptomi' nadolazeće katastrofe zamijećeni su u utorak, 23. kolovoza, 2005. godine, kada je za dio istočne obale Floride izdano upozorenje o tropskoj depresiji, lociranoj dvjestotinjak kilometara od Bahama te oko 500 kilometara od Miamija. Prognoziralo se tada da će vjetrovi prerasti u oluju koja će, na putu ka južnoj Floridi, jačati te će svojom razornom snagom poharati Meksički zaljev. Iako su zvučale katastrofično, crne su se prognoze, nakon samo dva dana, počele i ostvarivati te je, 25. kolovoza, Amerikom putovao uragan kategorije 1, praćen jakom kišom i vjetrovima. Tog se dana, na meti uragana praćenog vjetrom brzine od oko 120 do 150 km/h našla obala Floride. Na području oko Miamija, vjetar je nosio krovove, čupao drveće, prevrtao automobile, ulice i kuće ostali su bez struje, gradovi su bili poplavljeni, a u sveopćem kaosu, poginulo je sedmero ljudi.

Drugi je dan, putujući prema Meksičkom zaljevu, uragan nastavio jačati te je prešao u kategoriju 2, što je bio okidač za ozbiljna upozorenja. Za veliki dio obale Meksičkog zaljeva proglašena je uzbuna. Sve je ukazivalo na to da će Katrina, na svom putu do Mississippija i Louisiane, izrasti u razoran uragan, stoga je, 27. kolovoza, izdana naredba o evakuaciji dijela stanovnika New Orleansa. Već početkom idućeg dana, oko 2 sata ujutro, po lokalnom vremenu, Katrina je 'zakoračila' u kategoriju 4, a trebalo joj je samo pet sati da dosegne i najvišu – kategoriju 5, koju karakteriziraju razorni vjetrovi. Države, Louisiana i Mississippi, našle su se na udaru uragana, koji je iza sebe ostavljao pustoš, brzina vjetra prelazila je 250 km/h, piše u arhivi Večernjeg lista.

Oči u oči s katastrofom biblijskih razmjera

New Orleans, smješten dva-tri metra ispod razine rijeke Mississippi i razine mora, u Meksičkom zaljevu, bio je suočen s katastrofom, čije su posljedice bile nesagledive. Gradu, iza kojeg je, u to vrijeme, bilo više od tri desetljeća 'radnog staža' u obrani od poplava sustavom kanala, nasipa, ustava i pumpi, uz uragan, prijetio je i potop neviđenih razmjera. U članku iz naše arhive navodi se kako su stručnjaci strahovali da bi se razina vode u New Orleansu mogla podići na čak sedam metara, te su upozoravali da bi čitav grad mogao biti potopljen u 'toksičnu juhu' - mješavinu fekalija, kemikalija, različitih otrova, nafte iz obližnjih rafinerija, po kojoj plivaju štakori i zmije. Isticali su kako bi takav scenarij i tjednima nakon što se voda povuče, bio vrlo opasno za zdravlje. Zbog dramatične situacije, gradske su vlasti naložile evakuaciju gotovo pola milijuna stanovnika New Orleansa, no, iako je grad napustilo oko osamdeset posto njegovih građana, oko deset tisuća ljudi, spas je potražilo na zatvorenom stadionu za američki nogomet 'Superdome', no krov nad glavom niti tamo nisu dugo imali.

Katrina je gradom pustošila punih osam sati

U ponedjeljak, 29. kolovoza, oko pet sati ujutro, po lokalnom vremenu, uragan Katrina udario je u obalu Louisiane, šezdesetak milja istočnije od New Orleansa, a samo četiri sata kasnije, obrušio se i na sam New Orleans. Vjetar, koji ga je pratio, puhao je brzinom od 250 kilometara na sat. U satu, koji je uslijedio nakon udara, New Orleans se nalazio, kako je pisala Večernjakova novinarka, Marina Šerić, na zapadnom zidu središta uragana, što je za grad bilo povoljnije, jer su tu udari vjetra bili nešto slabiji. No, New Orleans je, kako je navela, ipak bio najugroženija točka te je ubrzo nastupio kolaps.

Prema svjedočenju očevidaca, u gradu je, uoči glavnog udara, kiša padala vodoravno, Na nekim lokacijama palo je i do 480 litara kiše. Razina vode rasla je stravičnom brzinom. U 8.29 sati popustio je prvi nasip, a uslijed pucanja brane, na New Orleans su se sručile ogromne količine vode koja je, u dijelovima grada, bila duboka 6 metara. Pod snagom vodenog vala, kuće su se rušile kao kule od karata. Većina prometnica bila je neupotrebljiva, a jedna se naftna platforma zabila u most na autocesti. Uragan je nosio sve pred sobom, granje, drveće, dijelovi krovova i kuća, letjeli su zrakom i po tridesetak metara uvis. Oluja je odnijela i dio krova Superdomea, a u olujnom su udaru eksplodirali i sustavi transformatora u Mobileu u Alabami. Prema procjenama s terena, bez električne je energije ostalo 1,3 milijuna kućanstava i poslovnih objekata, na području Louisiane, Mississippija i Alabame.

„Proživjeli smo pakao!“

U blizini uraganom poharalog područja, zatekla su se tada 23 člana posade hrvatskog tankera 'Novigrad', u vlasništvu zadarske Tankerske plovidbe, koji je čekao na utovar žita.

„Usidreni smo na rijeci Mississippi, 30 kilometara od New Orleansa, pa smo bili udaljeni oko stotinu kilometara od središta uragana. Uplašili smo se, zbog najave nevremena i same atmosfere. Čuli smo da je, u 60-im godinama prošlog stoljeća, strašan uragan sve opustošio. U naselju ispred nas evakuirano je cijelo mjesto i bilo je strašno gledati zbjeg stanovništva“, rekao je, tada, kapetan Tihomir Bačić, našem novinaru, Frani Šariću, dodajući kako su članovi posade i on preživjeli pakao.

Kaos, glad i nasilje

Nakon udara Katrine, koja je proizvela i 62 tornada, u Louisiani, Mississippiju i Alabami brojale su se žrtve. Na tisuće ljudi bilo je zarobljeno na krovovima kuća, gdje su tražili spas od poplave. Razoreni New Orleans grcao je, potopljen u fekalije, izlila su se naftna postrojenja, a gradom su plutala mrtva tijela ljudi i životinja. Nestalo je pitke vode i hrane, a ulicama su počele divljati naoružane bande, koje su pljačkale sve pred sobom. Zabilježeni su napadi na policajce, ali i spasioce i liječnike te su, u potopljeni grad, ubrzo stigli naoružani pripadnici Nacionalne garde.

Broj žrtava Katrine popeo se, u konačnici, na 1836, a još 705 osoba proglašeno je nestalim. Smrtonosnija od Katrine, bile su još samo dva uragana, zabilježena u američkoj povijesti - 'Galveston', koji je 1900. godine, u Texasu, ubio oko 8 tisuća ljudi, te uragan 'Okeechobee', koji je, 1928. godine, pogodio južnu Floridu te usmrtio između 2500 i 3000 ljudi.

No, upravo je uragan Katrina pokrenuo prve klimatske migracije - iz područja uz obale Louisiane, Mississippija i Alabame, evakuirano je oko milijun stanovnika, a 400 000 ljudi više se nikada nije vratilo u svoje domove te je broj stanovnika na tom, katastrofom pogođenom području, prepolovljen.