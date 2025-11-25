Razbojništvo u Novoj Gradiški. Zbog 600 eura teško ozlijeđen 61-godinjak

Razbojništvo, droga i nedozvoljeno posjedovanje oružja, optužbe su koje ŽDO Slavonski Brod na teret stavlja četvorki u dobi od 27, 26, 34 i 28 godina. Tužiteljstvo ih tereti da su 2. travnja 2025. došli u kuću 61-godišnje žrtve u Novoj Gradiški. Trojica su ušla u kuću dok je četvrti čuvao stražu kod automobila.

Optuženici koji su upali u kuću, napali su 61-godišnjaka kojeg su više puta udarili po glavi pri čemu su ga teško ozlijedili. Nakon toga su se razmiljeli po kući, uzeli neke stvari, ukupno vrijedne 600 eura, nakon čega su pobjegli. Tužiteljstvo tereti 27-godišnjaka za nedozvoljeno držanje oružja, dok je 34-godišnjak optužen i za zloporabu droge, jer je pretragom kod njega nađeno osam paketića kokaina koji su bili namijenjeni preprodaji