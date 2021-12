Rat Ričarda i Radete: Je li KK Zadar bio argument ili “skuža” novoj HDZ-ovoj većini u gradskom vijeću

Nastavlja se rat u zadarskom gradskom vijeću i dan nakon što je Enio Meštrović alias Ričard s HDZ-om izglasao rebalans proračuna. Prvo je Daniel Radeta objavio osmrtnicu Ričarda te, uz spominjanje nove većine u vijeću HDZ – Ričard – Akcija mladih, dodao i epitete: "performeri, kukavice i vucibatine". Enio Meštrović izabrao je RTL za izjavu u kojoj kaže da mu je “ža' Radete i da je on u stvarnom životu samo tužan”.

Danas je pak Radeta izjavio da se u Zadru nije dogodila nikakva promjena već samo nastavak agonije koja traje godinama…

– Sve ovo samo je, kako navode dobri poznavatelji lokalnog političkog života, samo uvertira u nove sukobe u kojima u Zadru uvijek pobjeđuje HDZ.

– Stoga i na skoroj sjednici gradskog vijeća za usvajanje proračuna ne treba očekivati ništa više osim još malo neukusa, performansa i buke oko izdaje. Sve to, dakako, uvertira je u pravu bonacu koja slijedi, odnosno neometani nastavak vladanja HDZ-a u Zadru i potpuno eutanaziranje zadarske oporbe. Klasika je to, kao što je i klasika i to da Zadrani ne prepoznaju ni u kome dovoljno snage ili, ako hoćete, dovoljno vrijednosti da promijeni vlast koja s HDZ-om u Zadru ide u smjeru vladavine duge gotovo jednako koliko je to radila i komunistička partija – rekao nam je dobar poznavatelj političkih događanja u “gradu košarke”, sporta odnosno kluba koji je ovaj put bio i argument i skuža za uspostavljanje nove, HDZ-ove većine.

Hoće li nakon sto su u njega ušli Ričard i Akcija mladih klub biti i razlog raskida i ove većine, znat će se pak po tome hoće li ubrzo objaviti sve o poslovanju prezaduženog kluba s itekakvim repovima iz prošlosti.

VIDEO: Hit izjave predsjednika Milanovića: "Macron je garant došao s termosicom kod mene... ", "Ja ne mogu ići kao Česi na luftmadracu, kao prije 30 godina!"