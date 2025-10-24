Raste pritisak na Europu da reagira: 'Ako jedna strana ima mač, a druga džepni nožić, to nije poštena borba'

Stoljeće stara tvrtka za obnovu guma sa sjedištem u malom gradu sjeverno od Hamburga u Njemačkoj suočava se s problemom jeftine robe iz Kine, a njezinu sudbinu dijele mnogi diljem Europe. Priljev uvoza dobio je na zamahu otkako je američki predsjednik Donald Trump Kini uveo carine, a tvrtka kaže da Europska unija mora djelovati kako bi osigurala poštenu konkurenciju.

"Kada nove kamionske gume iz Azije stignu po cijeni od oko 40% cijene premium novih guma, a ponekad čak i jeftinije od obnovljenih, to je teško", rekao je za Reuters šef tvrtke Clemens Zimmermann. "Pod jednakim uvjetima, nemam problema s konkurencijom. Ali, ako jedna strana ima mač, a druga tupi džepni nožić, to nije poštena borba."

Zimmermann, kao i mnogi drugi, želi da Europska unija iskoristi svoje ovlasti za zaštitu lokalnih poduzeća i radnih mjesta. To bi moglo značiti pribjegavanje bržim, pragmatičnijim načinima suočavanja s Kinom. Blok, naime, još uvijek nije zaustavio porast kineskog uvoza. Europske tvrtke smatraju da povećanje ukazuje na to da kineske tvrtke nadoknađuju gubitak američkog tržišta prodajom po niskim cijenama drugdje.

Njemačka je, ipak, pozivala na oprez jer njezino oslabljeno gospodarstvo ovisi o trgovinskom partnerstvu s Kinom, čak i ako neke njene industrije ne mogu konkurirati. Ove je godine Europska komisija pokrenula 15 istraga i uvela konačne carine na 18 uglavnom kineskih proizvoda. Komisija je izvijestila da je radna skupina za nadzor uvoza pokrenuta u travnju otkrila "potencijalno štetne poraste uvoza" iz Kine u deset kategorija, uključujući tekstil, drvo, kemikalije, metale, strojeve i transportnu opremu. Uvoz plug-in hibridnih automobila, primjerice, udvostručio se u prvoj polovici 2025., s nešto više od polovice iz Kine. Za specijalizirane proizvode manjeg obujma povećanja su bila i do deseterostruka.

Kineski izvoz u SAD pao je za 27% u rujnu u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju kineski carinski podaci. S druge strane, pošiljke u EU porasle su za nešto više od 14%. Brza moda i jeftini kućanski proizvodi iz Kine također su brže ulazili u Europu. Naime, postoji nekoliko platformi koje šalju proizvode iz kineskih tvornica do kućnih pragova kupaca, iskorištavajući bescarinski tretman EU-a za e-trgovinske pakete vrijedne manje od 150 eura.

Broj korisnika aplikacija Shein, Temu i AliExpress porastao je ove godine u Europskoj uniji, dok je Amazon Haul ovog mjeseca počeo nuditi svoje "ultra jeftine proizvode" u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj, nakon lansiranja u Njemačkoj u lipnju. "Shein, Temu i drugi igrači na tržištu doista žele udvostručiti svoje prisustvo na europskom tržištu", rekao je Chris Bode iz logističke tvrtke Rhenus sa sjedištem u Bangkoku.

Carlo Capasa, predsjednik Nacionalne komore talijanske mode, upozorio je: "Izvoz opada, uvoz raste, i moramo ovdje obratiti pažnju jer ovaj porast uvoza dolazi iz Kine i zemalja Dalekog istoka. Svjedoci smo prave invazije ultra brze mode na našim tržištima."

Simon Evenett, profesor geopolitike i strategije IMD-a, rekao je da, osim u slučaju kineskog čelika, nema jasnog dokaza sustavnog preusmjeravanja kineskog izvoza u Europu zbog američkih mjera. Komisija je u odgovoru na upit Reutersa izjavila da traži dodatne podatke od tvrtki, udruga i zemalja kako bi identificirala proizvode ugrožene porastom uvoza kako bi mogla poduzeti "pravovremene i učinkovite mjere" za zaštitu tržišta EU-a.

Industrijske lobističke skupine, uključujući Eurocommerce koji predstavlja trgovce i Euratex koji predstavlja proizvođače tekstila i odjeće, izrazile su zabrinutost zbog porasta jeftinog uvoza. Jedan od problema na koji, također, nailaze je dočekati saslušanje slučaja, dok Komisija rješava zaostatak koji se nakupio. Laurent Ruessmann, partner u RB Legal, rekao je da bi Komisija ranije obično pokretala istragu šest do devet mjeseci nakon što joj se obrati neki sektor. Sada to može potrajati dvostruko duže.