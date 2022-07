Raste broj oboljelih, ali je klinička slika blaga

Rast broja novooboljelih od COVID-19 u Hrvatskoj ubrzao se u posljednjih tjedan dana, iako te brojke još uvijek nisu tako velike kao u drugim europskim zemljama. Imamo upola manje novooboljelih od Slovenije, pet puta manje od Austrije i Njemačke i tri do četiri puta manje od prosjeka EU, doznajemo od dr. Ivane Pavić Šimetin, zamjenice ravnatelja HZJZ-a.

Može se očekivati da će u sljedećim tjednima broj novooboljelih rasti. Dobra je stvar što je klinička slika koju izaziva prevladavajuća BA.5 varijanta uglavnom blaga. Novi val širenja infekcije koronavirusa u zemljama EU krenuo je ranije, od kraja svibnja ili početka lipnja u Austriji i Njemačkoj, dok je u Hrvatskoj znatniji porast broja novooboljelih počeo otprilike prije dva tjedna.

– Zanimljivo je da je u Portugalu već dolazi do pada broja novooboljelih. Tamo su vrhunac vala imali oko 30. svibnja, nakon što je krenuo krajem travnja. Kod njih je već sredinom svibnja u više od 90 posto slučajeva potvrđenih infekcija uzrok bila podvarijanta omikrona BA.5 – rekla nam je dr. Pavić Šimetin.

Nove varijante BA.4 i BA.5 u Hrvatskoj su svibnju potvrđene kod 3% novooboljelih, da bi već u prvoj polovini lipnja to bilo 15%, a sredinom lipnja taj je udio iznosio 31,25% među svim slučajevima.

– Sada je to i više, možda i oko 50%. Dokle god će rasti udio te varijante, a rast će do 100%, imat ćemo porast, a kad potpuno prevlada ta varijanta, možemo očekivati smirivanje situacije – navodi dr. Pavić Šimetin. Klinička slika izazvana novim podvarijantama je blaga, kao i u slučaju BA.1 i BA.2 varijanti, s malim brojem preminulih, no statistički, kod većeg broja zaraženih uvijek je i više teško oboljelih.

Interes za testiranje ponovno je porastao, ali ne i za cijepljenje. – Ljudi se osjećaju sigurnije ljeti, ali onaj tko se nije cijepio, pogotovo stariji i bolesni, trebali bi primiti tri doze, a stariji u domovima i četvrtu dozu postojećeg cjepiva koje štiti od najtežih oblika. A na jesen idemo s novom varijantom cjepiva, kaže.

