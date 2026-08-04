Ukrajinci dronovima pogodili skladište Wildberriesa u blizini Moskve, udarili i kod Sankt Peterburga

Ukrajinska vojska pokrenula je veliki napad dronovima na Rusiju navodno pogodivši logističku i naftnu infrastrukturu u raznim regijama zemlje, izvijestili su ruski Telegram medijski kanali. Fotografije i videozapisi koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama prikazuju gusti crni dim koji se diže iz logističkog središta Wildberries u gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti, smještenom otprilike 65 kilometara južno od Kremlja. Ukrajinski dronovi viđeni su kako lete iznad grada prije napada.

Kasnije ujutro, navodno se vidio dim kako se diže iz skladišta Wildberries u zajednici Krasni Bor u Lenjingradskoj oblasti. Grad se nalazi otprilike 33 kilometra jugoistočno od Sankt Peterburga. Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko kasnije je na Telegramu potvrdio da su dronovi pogodili neutvrđeno skladište u Krasnom Boru, javlja Kyiv Independent.

Ukrainian attack drones struck another Russian Wildberries e-commerce distribution center in St. Petersburg this morning, setting it on fire. pic.twitter.com/aUTZcm9vAy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2026

Regija oko Sankt Peterburga, poput Moskve, rijetko je bila meta ukrajinskih napada tijekom ruske invazije velikih razmjera zbog koncentracije ruske protuzračne obrane oko značajnih gradova. Međutim, posljednjih mjeseci, ukrajinski dronovi uspjeli su učinkovitije probiti protuzračnu obranu, pogađajući razne ciljeve u teško utvrđenim gradovima, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg.

Dok se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu i dalje intenziviraju, Wildberries, često uspoređivan s Amazonom, pretrpio je razne ukrajinske napade na svoje objekte tijekom posljednjih nekoliko tjedana.

Wildberries na svojoj web stranici navodi niz vojne opreme, uključujući komponente za dronove i pancire. U međuvremenu, bankarski ogranak tvrtke sankcioniran je od strane EU u srpnju zbog financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu. Wildberries i njegova osnivačica, Tatiana Kim, najbogatija žena u Rusiji, meta su međunarodnih sankcija zbog potpune ruske invazije na Ukrajinu. Prilikom uvođenja sankcija tvrtki 2022. godine, Poljska je Wildberries opisala kao "najvećeg poreznog obveznika u Ruskoj Federaciji".

Tvrtka je također zabranila zaposlenicima nošenje pametnih telefona na posao, dopuštajući im korištenje samo osnovnih mobilnih telefona, izvijestio je 3. kolovoza ruski Telegram kanal Ostorozhno Novosti , pozivajući se na internu obavijest tvrtke.