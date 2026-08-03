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NOVI POTEZ

Promjene u vrhu Ukrajine se nastavljaju: Zelenski razriješio veleposlanicu u SAD-u

Foto: REUTERS
1/3
VL
Autor
Laura Bonetti/Hina
03.08.2026.
u 21:31
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Njezin odlazak poklapa se s preustrojem među najvišim dužnosnicima posljednjih tjedana, uključujući smjenu premijera i ministra obrane

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razriješio je dužnosti ukrajinsku veleposlanicu u Sjedinjenim Državama Olhu Stefanišinu, stoji u odluci objavljenoj u ponedjeljak Stefanišina je na toj dužnosti bila gotovo godinu dana. Njezin odlazak očekivao se već nekoliko tjedana.

Njezin odlazak poklapa se s preustrojem među najvišim dužnosnicima posljednjih tjedana, uključujući smjenu premijera i ministra obrane. Očekuje se i val promjena u ukrajinskim diplomatskim i veleposlaničkim imenovanjima. Stefanišina je na Facebooku napisala da je odluka o napuštanju dužnosti bila "moja vlastita odluka, potaknuta osobnim okolnostima..." te dodala da je tijekom svog mandata postigla mnogo.

"Povećali smo opskrbu američkim oružjem i zadržali potporu baš u trenutku kada se politička klima u Washingtonu mijenjala i to ne u našu korist", napisala je. Ukrajinska javna televizija Suspilne prošlog je tjedna prenijela da je Stefanišina novinarima u Washingtonu rekla kako Zelenskij od nje nije tražio ostavku.

Stefanišina je na Facebooku navela da će odgovoriti na druga pitanja o okolnostima svog odlaska koja su se pojavila u medijima. Ukrajinski mediji izvijestili su da je prošlog mjeseca obavijestila predsjednika o svojoj namjeri da napusti dužnost. Izvještaji se pozivaju na dugotrajne istrage o navodnim nepravilnostima u njezinoj imovinskoj kartici. 
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Ključne riječi
veleposlanica Ukrajina Volodimir Zelenski

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