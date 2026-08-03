Eksplozija u kući na području Bosiljeva: Ozlijeđene tri osobe

U ponedjeljak oko 17.45 sati na području općine Bosiljevo, tri osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se dogodila u obiteljskoj kući. Prema prvim informacijama policije, do eksplozije je došlo kada je 20-godišnji mladić aktivirao za sada neutvrđenu eksplozivnu napravu.

Osim njega, u eksploziji su ozlijeđena još dvojica muškaraca. Sva trojica prevezena su u zdravstvene ustanove, a informacije o težini njihovih ozljeda zasad nisu poznate. Na mjestu događaja policija će obaviti očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće, nakon čega slijedi kriminalističko istraživanje. Istražitelji će utvrditi o kakvoj je eksplozivnoj napravi riječ te kako je došlo do njezina aktiviranja.