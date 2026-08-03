Turudić otkrio da DORH radi na velikom predmetu: 'Uključena je i nacionalna sigurnost'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić komentirao je niz aktualnih tema, od huliganskih nereda na utakmici Varaždina i Hajduka, preko izvida u Hajduku i velikih USKOK-ovih istraga, pa sve do slučaja otpada u Lici i ocjene Europske komisije o stanju vladavine prava u Hrvatskoj. O svemu je govorio gostujući u emisiji RTL Danas.

Osvrnuvši se na incidente koji su obilježili utakmicu Varaždina i Hajduka, Turudić je poručio kako rješenje ne vidi u strožim kaznama. 'Mislim da visina kazne tu nije presudna. Važnije je da kazne budu izvjesne i brze. Kod nas sankcije ni u kaznenom ni u prekršajnom postupku nisu dovoljno brze', rekao je Turudić. Dodao je kako pojedini slučajevi mogu završiti u zastari. 'Sigurno može i odlazi u zastaru, pogotovo ako je riječ o prekršajima', rekao je, podsjetivši na navijački sukob kod Desinca prije deset godina, za koji, kako kaže, nije siguran je li uopće procesuiran. Govoreći o Hajduku, potvrdio je da USKOK provodi izvide, naglasivši kako je riječ o uobičajenoj proceduri provjere mogućih nepravilnosti.

Otkrio je i da DORH trenutačno radi na jednom opsežnom predmetu koji uključuje pitanje nacionalne sigurnosti, no zbog interesa istrage nije želio iznositi više pojedinosti. 'U početku nije bio naročito perspektivan, kako mi to kažemo, a u njega je uključena i nacionalna sigurnost. Na njemu se vrlo intenzivno radi. Ne znamo što sutra nosi', rekao je.

Komentirao je i slučaj Vedrana Pavleka, koji se u Kazahstanu protivi izručenju Hrvatskoj, koristeći sva pravna sredstva koja su mu na raspolaganju. Turudić smatra da nagađanja o mogućem stjecanju kazahstanskog državljanstva neće promijeniti ishod postupka. 'Optimist sam. Mislim da će se to dogoditi u dogledno vrijeme', rekao je.

Govoreći o istrazi nezakonitog odlaganja otpada u Lici, rekao je kako je dovršeno opsežno vještačenje Geotehničkog fakulteta koje broji oko 350 stranica te da rezultati nisu ohrabrujući. 'Nalaz nije sjajan. Lika je na tom području zagađena', rekao je, dodavši kako smatra da javnost ima pravo biti upoznata s razmjerima onečišćenja. Istaknuo je da zakon omogućuje objavu nalaza vještačenja ako za to postoji javni interes te smatra da bi upravo ovaj slučaj mogao biti jedan od takvih.

Osvrnuo se i na izvide vezane uz riječki hotel Costabella, potvrdivši da DORH i dalje provjerava sve okolnosti slučaja. Istaknuo je kako je sporno naplaćuje li hotel pristup plaži preko zemljišta kojim raspolaže te naglasio da će se sve činjenice utvrditi tijekom izvida. 'Izvidi se provode i sve provjeravamo. Znamo da je 2015. godine dodijeljena koncesija, a sporno je naplaćuje li hotel ulazak na plažu. Ne znam, sve ćemo provjeriti. Ali tvrdnja da nekome pogodujemo potpuno je ridikulozna', rekao je Turudić.

Osvrnuo se i na suradnju s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO), istaknuvši kako se u javnosti često stvara pogrešna slika o njihovoj ulozi i opsegu posla. Podsjetio je da se EPPO bavi znatno manjim brojem kaznenih djela od hrvatskog Državnog odvjetništva te podržao odluku da se broj europskih tužitelja u Hrvatskoj zasad ne povećava.

Na kraju je komentirao i najnovije izvješće Europske komisije o vladavini prava, koje je ocijenio vrlo pozitivnim za Hrvatsku. 'Hrvatska je sada u sredini Europske unije prema kriteriju vladavine prava. Posebno su pohvaljeni Zakon o kaznenom postupku, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću i predmeti velike korupcije. Mislim da od ulaska u Europsku uniju nikada nismo imali takvo izvješće', zaključio je Turudić.