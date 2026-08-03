Borovi su 'bačve baruta': Češeri pucaju poput žeravice i šire vatru dalje

Na hrvatskim pašnjacima i proplancima danas pase oko 66 tisuća koza i pola milijuna ovaca. Premda se taj podatak na prvi pogled ne čini povezan s velikim požarima koji ovih dana haraju Francuskom i Španjolskom, upravo manjak ispaše stručnjaci sve češće navode kao jedan od razloga njihova sve većeg intenziteta. Depopulacija ruralnih područja dovela je do smanjenja seoskih zajednica i osjetnog pada obradivih površina. Bivša polja i pašnjaci, gdje su nekoć pasle ovce, koze i krave, sada su obrasli šikarom. Na napuštenom zemljištu nakuplja se mnogo više suhe biomase, idealnog goriva za požare. Hrvatsko je nacionalno stado koza i ovaca četiri do pet puta manje nego što je bilo prije Drugog svjetskog rata, a kod ovaca za četvrtinu manje nego 1990. godine. Hrvatska ovog ljeta zasad nema ozbiljnijih problema s požarima, no na zagrebačkom Šumarskom fakultetu upozoravaju da je u razdoblju od 2013. do 2023. prosječno godišnje zabilježeno 3196 požara koji su zahvatili 24.415 hektara.