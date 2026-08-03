Ravnatelj DHMZ-a upozorio: 'Toplinski val ne popušta, a sve veći problem postaju tropske noći'

Hrvatsku i dalje očekuje razdoblje izrazito visokih temperatura, a prema riječima ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivana Güttlera, vrućine će potrajati najmanje do kraja ovoga tjedna. Iako bi krajem tjedna moglo doći do manjeg osvježenja, ono neće donijeti značajniji prekid toplinskog vala. Gostujući u Dnevniku Nove TV, Güttler je istaknuo kako će se upozorenja zbog vrućine dodatno pojačavati do sredine tjedna.

'U petak vjerojatno nešto malo manje topao zrak. Lokalno su moguće i nestabilnosti, međutim visoke temperature za ovaj dio godine se nastavljaju i od vikenda. Mi smo trenutno izdali nekoliko serija upozorenja. Ta upozorenja će i rasti do srijede, a tada, recimo u petak, na nekoliko regija ćemo spustiti s crvenog natrag na narančasto', rekao je Güttler.

Osim dnevnih temperatura koje se penju i do 40 stupnjeva, stručnjaci upozoravaju i na sve češće tropske noći. Tijekom vikenda u Senju temperatura nije pala ispod 30 stupnjeva, što dodatno otežava oporavak organizma. 'To posebno otežava hlađenje djeci, starijima, bolesnim ljudima, tako da je potrebno malo više brige oko te skupine građana u tom dijelu dana', upozorio je ravnatelj DHMZ-a, preporučivši građanima da i tijekom noći unose dovoljno tekućine te provode aktivno i pasivno hlađenje.

Zbog rekordno niskih vodostaja rijeka posljednjih se dana sve češće postavlja pitanje može li doći do problema u proizvodnji električne energije. Güttler ističe kako je situacija u Hrvatskoj trenutačno stabilna, iako pojedine susjedne države već osjećaju posljedice suše. 'Prije mog razgovora s vama čuli smo informacije od HEP-a da su akumulacije ipak u planiranim iznosima za ovo doba godine, barem što se tiče Hrvatske. U susjednim zemljama pratimo poteškoće, prvenstveno s radom nuklearnih elektrana, koje imaju problema ne samo zbog niskih vodostaja, nego i zbog temperature rijeka', rekao je.

Dodao je kako su zbog niskih vodostaja poteškoće zabilježene i u radu pojedinih termoelektrana te u riječnom prometu u dijelovima središnje Europe. Govoreći o podzemnim vodama, Güttler je naglasio da se njihov pad nastavlja te da pojedinačne oborine neće biti dovoljne za oporavak vodnih zaliha. 'Bit će potrebno dulje razdoblje povećanja količina oborina kako bi se obnovile rijeke, jezera, ali i podzemne razine', rekao je.

Podsjetio je i da su aktualne temperature čak pet do deset stupnjeva više od prosjeka za ovo doba godine. 'Čitava Europa, čitav svijet, pa tako i Hrvatska, bilježe spor, ali kontinuiran trend zagrijavanja. Zagrijavamo se otprilike trećinu stupnja svakog desetljeća. Ova situacija sa sušom i niskim vodostajima ipak je prolazna, ali porast temperatura nešto je što možemo očekivati i u godinama koje dolaze', upozorio je. Iako se krajem tjedna očekuje određena promjena vremena, Güttler kaže da trenutačne prognoze ne upućuju na ozbiljnije nevrijeme. 'Lokalno su mogući pljuskovi, ne nekakvih većih dimenzija, ali pratit ćemo situaciju', rekao je.

Dodao je kako je važno pratiti službena meteorološka upozorenja te naglasio da zasad nema razloga za najave dramatičnih vremenskih scenarija.' Vidimo da ponekad neki meteorolozi, naši kolege, budu brzi na okidaču pa daju veća, jača upozorenja. Pratimo situaciju. Promjena vremena – da, ali zasad ne dramatična', zaključio je ravnatelj DHMZ-a.