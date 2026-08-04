Policija objavila detaljne upute građanima za koncert Thompsona u Šibeniku

Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati u utorak, 4. kolovoza, s početkom u 21 sat na stadionu Šubićevac u Šibeniku, Policijska uprava šibensko-kninska objavila je detaljne upute za građane i posjetitelje te najavila posebnu regulaciju prometa zbog očekivanog velikog broja posjetitelja. Kako navode iz policije, tijekom dana očekuje se izrazito pojačan promet na području Šibenika, ali i na svim prilaznim prometnicama, uključujući državne ceste D8, D27, D33, D58, D531 i D554 te autocestu A1. Zbog toga svim sudionicima u prometu preporučuje se da na put krenu ranije i računaju na moguće gužve i zastoje.

Privremena regulacija prometa provodit će se ovisno o sigurnosnoj procjeni i intenzitetu dolaska, odnosno odlaska posjetitelja, a pojedine prometnice bit će zatvorene za sav promet, osim za vozila hitnih službi. Ulica Đure Đakovića bit će zatvorena tijekom 3. i 4. kolovoza, a promet će se njome ponovno uspostaviti tek nakon završetka koncerta i razilaženja posjetitelja. Tijekom 4. i 5. kolovoza, prema potrebi, bit će zatvorene i Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica 113. šibenske brigade HV-a, Put Gimnazije, Ulica Jerka Machieda te dio državne ceste D8 na potezu od Njivica do Ražina. U noćnim satima predviđeno je i zatvaranje pojedinih prometnica kroz Dubravu kojima će prometovati autobusi za prijevoz posjetitelja.

Grad Šibenik u suradnji s komunalnim poduzećima osigurao je dodatne parkirališne površine na lokacijama TEF, Podi i Mandalina (vojarna Bribirskih knezova). Policija preporučuje da vozači iz smjera Zadra koriste parkiralište TEF, oni koji dolaze autocestom A1 parkiralište Podi, dok je parkiralište Mandalina namijenjeno vozilima iz smjera Splita. Za posjetitelje koji dolaze iz smjera Knina predviđen je parkirališni prostor na području Općine Bilice. Od svih parkirališta bit će označeni pješački koridori prema stadionu.

Vozačima koji će tijekom 4. i 5. kolovoza samo prolaziti šibenskim područjem preporučuje se korištenje alternativnih prometnih pravaca, prvenstveno autoceste A1. Za putovanja prema Primoštenu, Rogoznici, Grebaštici, Žaboriću i Trogiru policija savjetuje korištenje čvora Prgomet umjesto čvorova Šibenik i Vrpolje. Turistima koji borave na području Šibenika preporučuje se korištenje javnog gradskog prijevoza zbog očekivanog velikog priljeva vozila.

Iz policije posebno apeliraju na vozače da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola, poštuju prometne propise te u slučaju zastoja odmah formiraju koridor za prolazak vozila hitnih službi. Nakon završetka koncerta očekuje se velik broj pješaka na prometnicama, zbog čega vozači trebaju dodatno smanjiti brzinu i povećati oprez.

Policija će, sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, prije, tijekom i nakon koncerta audio i videotehnikom snimati javno okupljanje. Osim toga, od utorka u 14 sati do srijede u 5 sati iznad užeg i šireg područja Šibenika bit će uspostavljena privremena zona zabrane letenja do visine od 500 metara. Zabrana se odnosi i na bespilotne letjelice, odnosno dronove, osim letova zrakoplova Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane.

Na kraju, iz policije pozivaju posjetitelje da na koncert dođu na vrijeme, pridržavaju se uputa organizatora, policijskih službenika i djelatnika žurnih službi te sa sobom ponesu potrebne lijekove i dovoljne količine vode. Poseban apel upućen je roditeljima da zbog očekivanih gužvi neprestano vode računa o djeci. Posjetitelji se također pozivaju da nakon završetka koncerta prostor napuštaju postupno kako bi se izbjegle dodatne gužve i omogućio siguran odlazak svih sudionika.