Večernjakov stručnjak za Bliski istok: Nikada Izraelci nisu bili napadnuti na takav način

Današnji iznenadni napad palestinske terorističke organizacije Hamas s područja Gaze na Izrael, bio je povod izvanredne emisije Večernji TV-a. Naš sugovornik bio je reporter Večernjeg lista Hassan Haidar Diab, koji je ujedno i stručnjak za Bliski istok.

Diaba smo pitali što se to točno dogodilo u Izraelu, koji su razmjeri napada i koje su najnovije spoznaje?

- Ja mislim da je ovo najteži udarac za izraelsku državu od osnutka. Kada gledamo prvi rat 1948., zatim 1967. kada je Izrael okupirao Zapadnu obalu, dio Sinaja, Jordana, Egipta i Sirije, kada gledamo 1973. godinu, nikada Izraelci nisu bili na takav način napadnuti i nikada nisu imali takav broj žrtava. Mi danas ne pričamo o ljudima koji su izvršili samoubilačke napade, mi ne pričamo o bombardiranju, o pogođenim automobilima. Mi pričamo o sistemskom napadu. Izrael je danas napadnut iz zraka, s mora i kopna - kaže Hassan Haidar Diab.

Prema njegovim riječima, niti jedan analitičar niti stručnjak nisu mogli vjerovati da će se to dogoditi. Radi se, ističe, o zauzimanju čitavih naselja, s velikim brojem žrtava. Izrael je priznao da ima 35 zarobljenih vojnika. Diab smatra da je glavni krivac u cijeloj priči izraelska obavještajna služba koja nije vjerovala i uvijek je omalovažavala snagu i moć militantnih ili terorističkih skupina.

- Naslušao sam se brojnih govora vođe Hezbollaha Hassana Nasrallaha. On je uvijek govorio da se oni u slučaju rata s Izraelom neće samo braniti, nego i napadati i oslobađati dijelove Palestine, kako oni kažu. Oni su stekli puno iskustva u ratu u Siriji. Ja nisam vjerovao u te teze, uvijek sam mislio da je izraelska vojska moćna. To je vojska koja je u svakom ratu porazila tri-četiri velike arapske vojske, govorim o egipatskoj, sirijskoj i jordanskoj vojsci. Ne znam tko će odgovarati za ovo što se danas dogodilo. Bez obzira na to kakav će biti izraelski odgovor, oni će možda sravniti pojas Gaze sa zemljom, ali ovo će ući u anale, u povijest kao najveći poraz Izraelaca i izraelske države od njezina osnutka - upozorava Diab i podsjeća kako je pojas Gaze veličine našeg otoka Krka te kako je u takvim okolnostima zastrašujuće da se napad izvede s tri strane.

Što je doprinijelo da su se palestinski militanti baš sada odlučili na ovakav napad na Izrael? Je li moglo nešto posebno izazvati taj veliki napad?

Haidar Diab odgovara kako Hamas u ovom napadu nije sam, da mu pomažu i libanonski Hezbollah i Iranska revolucionarna garda. On smatra da iza tog napada stoji prvenstveno Iran. U svemu treba uzeti u obzir nekoliko čimbenika, među kojima je jedan od najvažnijih to što moral izraelske vojske pada. Mnogi vojnici su odbili služiti vojsku u rezervnom sastavu, piloti su otkazali poslušnost. Mnogi obavještajni analitičari upozorili su Benjamina Netanyahua da je Izrael zemlja okružena neprijateljima.

- Netanyahu je po meni najodgovorniji za ovo što se danas dogodilo. On ta upozorenja nije htio slušati, nego je gurao nasilnu promjenu Ustava i reformu pravosuđa kojom bi na neki način izašao iz korupcijskih afera. Ali politika ne može biti iznad suda, bez obzira što on to želi - kaže.

Diab ističe kako su hamasovci iskoristili trenutak kada je bilo vidljivo da je izraelskim vojnicima pao moral, ali činjenici da je napad izveden baš u ovom trenutku pogodovali su, kaže, i židovski praznik te posljednji događaji oko Jeruzalema i Pojasa Gaze. Ali takav ulazak u jednu od najvećih vojnih baza države koja ima najjače oružje i najjaču obavještajnu službu, osvajanje cijelog tog područja Večernjakov reporter ocjenjuje nevjerojatnim. To je, kaže, veliki propust. A teroristi su jednostavno iskoristili priliku i krenuli u tu operaciju.

S obzirom da je Netanyahu već izjavio da se Izrael nalazi u ratu, pitanje je što onda možemo očekivati u narednim danima? Otvoreni sukob dvije strane ili će to Izrael riješiti u nekoliko dana? Naš sugovornik smatra da Izrael mora reagirati žestoko.

- Mi zasad još ne znamo koliko vojnika i civila je Hamas zarobio, a oni moraju i to uzeti u obzir. Međutim, siguran sam da će u narednim danima doći do žestokog sukoba. Odgovor Izraela će biti žestok. Vidimo da Izrael pojačava svoje snage na granici s Libanonom jer se boji da ne dođe do ponavljanja istog scenarija. Ne bih se čudio u ovom trenutku da dođe do zaoštravanja s Libanonom i Sirijom, a to bi zaista izazvalo rat širih razmjera - naglašava.

Prema Diabovim riječima, u narednim danima bit će puno žrtava na obje strane, ali nijedan analitičar ne može procijeniti u kojem će smjeru ići rat. Hoće li biti ograničen na pojas Gaze ili će se proširiti. No, evidentno je da je Izrael dobio zaista težak udarac.

I dok Diab ponavlja kako iza ovoga vrlo vjerojatno stoji Iran, logičnim se čini pitanje što je s drugim velikim igračima na tom području, SAD-om i Saudijskom Arabijom. U medijima se spominje mogućnost da Biden želi povezati Saudijsku Arabiju i Izrael, što Iranu i Palestincima ne odgovara?

- Siguran sam da je, bez obzira na to koje arapske zemlje će normalizirati odnose s Izraelom, jedino rješenje za gašenje ovog požara dati Palestincima državu. Tada više neće postojati argumenti ni razlozi za nošenje oružja – ističe naš sugovornik.

Na kraju upozorava da radikalizacija koju provodi Netanyahu nikome ne ide u prilog, ali da će Izraelci nakon ovoga što se dogodilo, kao i Hrvati u Domovinskom ratu, zasigurno biti ujedinjeni u borbi protiv agresora. Svatko u Izraelu tko danas kaže da nije uz Netanyahua bit će označen kao izdajnik.