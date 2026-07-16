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NOVI MODEL

Valamar nudi partnerstvo najboljim hotelima i kampovima u Hrvatskoj

Foto: Valamar
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
16.07.2026.
u 11:49

“Partnered with Valamar” — Valamar nezavisnim hotelijerima otvara prodajni sustav koji godišnje ostvaruje 450 milijuna eura prihoda i preko 65% direktnog bukinga.

Valamar je lider među turističkim kompanijama ne samo u Hrvatskoj nego i globalno po snazi direktne prodaje. Valamar godišnje ostvaruje preko 450 milijuna eura ukupnih prihoda, pri čemu oko 65 posto ostvaruje kroz direktnu prodaju individualnim gostima zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u digitalne tehnologije, marketing, loyalty program i upravljanje prihodima, dok rezervacije ostvarene putem Booking.coma čine tek oko 10 posto. Budući da provizije globalnih OTA platformi iznose i do 18 posto, povećanje direktnih rezervacija predstavlja jedan od najvećih potencijala za smanjenje troškova distribucije i povećanje profitabilnosti poslovanja hotela i kampova.

Uvođenjem usluge Partnered with Valamar, odabrani hoteli i kampovi po prvi će put dobiti pristup i Valamar.com platformi, najvećoj nezavisnoj platformi za rezervacije smještaja u Hrvatskoj, koja godišnje privlači preko 7 milijuna posjetitelja i generira 250 milijuna eura vrijednosti individualnih rezervacija u Valamar hotelima, ljetovalištima i kampovima.

Partnered with Valamar je model suradnje koji hotelima i kampovima omogućuje zadržavanje vlastitog identiteta, brenda i samostalnog upravljanja, dok Valamar preuzima prodaju, upravljanje prihodima, digitalni marketing i distribuciju.  Partneri Valamara postaju i dio ponude Valamar loyalty programa koji već sada broji gotovo 800.000 članova, ostvaruju bolju vidljivost na ključnim tržištima, veći udio direktnih rezervacija te smanjenu ovisnost o globalnim distribucijskim kanalima, sve to bez velikih ulaganja u vlastitu tehnologiju, marketing i prodajne kapacitete.

„U Hrvatskoj postoji značajan broj vrhunskih hotela s autentičnim karakterom i izvrsnim iskustvom za goste. Želimo im omogućiti pristup najvećoj domaćoj platformi za direktnu prodaju smještaja i želimo ih predstaviti vjernim gostima Valamara među kojima je čak 30% povratnika, uz potpuno očuvanje njihova identiteta i neovisnosti“, izjavila je Ivana Budin Arhanić, članica Uprave Valamara.

Dodala je kako partneri kroz suradnju dobivaju i opciju ugovaranja dodatnih usluga Valamara kao što su razvoj proizvoda i usluga, priprema otvaranja novih hotela, unapređenje hrane i piće, treninzi za osoblje ili popratne usluge poput praonice i nabava. “Znanje i kvaliteta profesionalnog upravljanja u turizmu, kao jedna od  ključnih prednosti Valamara, postaju dostupni i nezavisnim turističkim objektima čime dugoročno stvaramo dodanu vrijednost i snažniju kvalitetu turističke ponude u Hrvatskoj”. 

Partnered with Valamar je namijenjen investitorima ili vlasnicima uspješnih hotela ili kampova s četiri i pet zvjezdica i minimalno 50 smještajnih jedinica na atraktivnim turističkim lokacijama koji redovno ostvaruju visoke ocjene zadovoljstva gostiju te nude kvalitetne sadržaje poput restorana, bazena i wellnessa, sporta, MICE-a i sadržaja za obiteljski odmor.

Za partnere koji žele poslovati pod jednim od Valamarovih brendova razvijen je i model franšize koji zahtijeva i potpunu implementaciju proizvoda i usluga brenda odnosno dizajna i standarda usluge te integraciju u Valamarov operativni sustav. Tako Valamar partnerima nudi više oblika suradnje – od “Partnered with Valamar” koje omogućuje zadržavanje vlastitog identiteta uz korištenje Valamarove prodajne i marketinške infrastrukture do potpune integracije u jedan od Valamarovih brendova.

Valamar danas upravlja s 37 hotela i ljetovališta te 15 kamping ljetovališta u Hrvatskoj i Austriji. Godišnje Valamar ugosti preko 1 milijun turista. Kroz kontinuirana ulaganja u razvoj portfelja, ljudi, kvalitete usluga i destinacije, Valamar uspješno ostvaruje dvoznamenkasti godišnji rast poslovanja te je prepoznat kao lider u održivom razvoju hrvatskog turizma.

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