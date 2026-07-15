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LETAČKE AKTIVNOSTI

Moguće probijanje zvučnog zida: Rafalei će danas letjeti iznad ovih županija

Zagreb: Prelet Rafalea u povodu 30 godina VRO Oluja
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
15.07.2026.
u 09:50

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Zbog redovitih letačkih aktivnosti Rafalea i probijanja zvučnog zida moguća je kratkotrajna pojačana buka danas od 14 do 15 sati, izvijestili su u srijedu iz Ministarstva obrane. "U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila danas će od 14 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera", priopćili su iz MORH-a. Također su istaknuli da hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.
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Ključne riječi
Rafale

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