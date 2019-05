Čačić: Jedini izlaz je velika koalicija. HDZ nema nikoga

Predsjednik Reformista i varaždinski župan Radimir Čačić gostovao je u studiju Večernji TV-a. Čačić je govorio o sudbini Uljanika, hoće li podržati Zorana Milanovića za predsjednika države, o aferama i brojnim drugim aktualnim temama.

"Moramo stabilizirati svoj mirovinski sustav", rekao je Čačić. "Postoji cijeli spektar stvari, sigurno da neće svi raditi do 67 godine. To je poruka Vladi da nisu zadovoljni", rekao je Čačić o potpisima za referendum Inicijative ''67 je previše''. "Ja nikad ne žalim građane ako sami sebi žele zlo. Upozori, reci, idemo na referendum", dodao je.

"Ja sam za to da se sve povlaštene mirovine ukinu, nema nijednog razloga da ih imamo. Druga stvar su udovice poginulih branitelja, invalidi, to je posebna priča", rekao je.

Govorio je Čačić i o Uljaniku. "Postoji ozbiljna šansa za 3. maj. Je li Vlada kriva, Vlada je kriva", rekao je Čačić o brodogradnji.

"Mi trebamo organiziranu državu, ali to nemamo pa neće biti ništa od toga", rekao je o tome što bi Vlada mogla napraviti.

"Kako gledate na dolazak Kineza u brodogradilišta?" pitala je novinarka Čačića. "Kinezi su vrlo ozbiljna priča, mogu donijeti i političke odluke. Mogu učiniti nešto u 3. maju. Za Uljanik su male šanse da nešto učine", rekao je.

"U 751 zastupniku naši zastupnici su nevažni. Oni su za nas važni, a mi smo za njih nevažni. Što možemo učiniti. Možemo prepoznati ideološke stranke. Kad dolazi do opasnosti, proeuropske stranke idu zajedno, a ovi nemaju šanse", rekao je.

"Ja sam kao župan u dvije godine uzeo 740 milijuna kuna", rekao je. "Čak 89 ljudi je pripremilo, apliciralo taj novac", rekao je Čačić i dodao da je za ukidanje županija. "Nema političke volje da se županije ukinu", dodao je.

Za Čačića su EU izbori neka vrsta testa. "Ako mi ne osposobimo minimalni broj predstavnika u Saboru da odlučujemo da dođe do promjena u ovoj zemlji, jedini je izlaz velika koalicija. HDZ dobiti izbore ne može. Pa zato i ne ide u izbore. On izgleda kao da je dominantan, ali on nema nikoga. S Mostom ne može, Živi zid neću komentirati...Vi morate dobiti u centru neku ozbiljnu platformu, to je ta liberalna demokracija koja je sada smrvljena. Tu se mora dogoditi promjena. Ako se ne dogodi, morat će se ići na veliku koaliciju", rekao je Čačić.

Govorio je i izborima za Pantovčak.

"Ako se dogodi jedan suvisli oponent, smatram da će doći do promjene na Pantovčaku. Sigurno nećemo biti za Kolindu. Milanović može ući u drugi krug, ali može li pobijediti, to je drugo pitanje. Ako se Milanović kandidira, ja osobno i mi, kao stranka, za njega ćemo glasati", rekao je. "Nije odgovorila izazovu. Vidim to kao potrošene četiri godine", rekao je Čačić što misli o radu predsjednice Kolinde Grabar- Kitarović.

"Milijan Brkić bit će potpredsjednik Sabora dok stranka ne odluči da ga formalno makne, de facto su ga maknuli ili dok de jure ne dobije presudu, makar i marginalni prekršaj ili kazneno djelo. To je čovjek koji neće otići sam, njega će morati odnijeti. Ja osobno to cijenim. Ako je kriv, neka ode. Čovjek ima stav", rekao je .

Na pitanje moraju li otići pojedini ministri koji se povezuju s aferama, Čačić je rekao:

"Kako tko. Svatko treba preuzeti odgovornost za ono što radi, svakome se treba provjeriti imovina i ako postoji, rekao bih čak i osnovana sumnja, tada moraju otići."