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Bonusi za ostanak

I Karlovačka županija uvodi mjere za nove liječnike

Karlovac: Izjava za medije o stanju nastradalih na autocesti A1
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Autor
Snježana Bičak
30.07.2026.
u 07:43
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U zdravstvenim ustanovama nedostaje ginekologa, razmatra se mogućnost da bonus dobrodošlice za njih iznosi 10.000 eura, odnosno dvostruko više ako ostanu pet godina

Dok brojne županije već nekoliko godina provode mjere kojima žele privući i zadržati liječnike u svojim sredinama, tim je putem odlučila krenuti i Karlovačka županija. Iako liječnika pojedinih deficitarnih specijalizacija nedostaje već neko vrijeme, sada su uputili u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama.

Jedna od predviđenih mjera, pojašnjavaju iz Županije, jest financijski bonus dobrodošlice koji bi dobio liječnik koji potpiše ugovor na neodređeno vrijeme i ostane u ustanovi najmanje dvije godine. Ostane li pet godina, povećava se i iznos bonusa. Primjerice, s obzirom na to da na području županije nedostaje ginekologa, razmatraju mogućnost da bonus dobrodošlice iznosi 10.000 eura, odnosno dvostruko više ako liječnik u zdravstvenoj ustanovi ostane pet godina. Liječnicima planiraju ponuditi i pomoć pri rješavanju stambenog pitanja, i to sufinanciranjem troškova stanovanja, jednokratnom naknadom za kupnju stana, kuće ili zemljišta te davanjem u najam stanova u vlasništvu gradova, općina i zdravstvenih ustanova.

Pročelnica Upravnog odjela društvenih djelatnosti Melita Trgovčić ističe kako se tijekom javnog savjetovanja očekuje niz prijedloga i sugestija. – Ovim programom najprije će se na razini svake zdravstvene ustanove utvrditi koji su nam liječnici deficitarni, a potom ćemo im posebnim odlukama ponuditi potpore kako bismo osigurali liječnike koji nam sada nedostaju. Situacija u našoj županiji nije alarmantna, ali postoje ambulante koje su nam već dulje bez nositelja, a natječaje za zapošljavanje već neko vrijeme ne uspijevamo uspješno okončati. Vjerujemo da ćemo ovim iskorakom upravo te probleme početi rješavati – rekla je Melita Trgovčić, pročelnica Upravnog odjela društvenih djelatnosti. U program ulaze gotovo sve zdravstvene ustanove kojima je Županija osnivač. Za ovu godinu u proračunu je, kaže županica Martina Furdek Hajdin, osigurano 105.000 eura.

– Mnoge općine, gradovi i županije već rade slične programe i liječnicima nude razne potpore kako bi ih zadržali ili privukli nove. Mi smo zajedno s gradovima i općinama detaljno analizirali situaciju i zaključili smo da nećemo biti pasivni promatrači kad je riječ o pojedinim problemima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Želimo da svaki pacijent u svakom dijelu naše županije ima pravodobnu zdravstvenu uslugu, a da liječnici ovdje vide sigurnu budućnost te imaju adekvatne uvjete za rad i profesionalni razvoj. Ovo nije samo administrativna mjera, već izravno ulaganje u zdravlje, sigurnost i kvalitetu života naših građana – kaže županica. 

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Ključne riječi
Martina Furdek Hajdin manjak liječnika ginekolozi liječnici karlovačka županija

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