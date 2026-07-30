I Karlovačka županija uvodi mjere za nove liječnike

Dok brojne županije već nekoliko godina provode mjere kojima žele privući i zadržati liječnike u svojim sredinama, tim je putem odlučila krenuti i Karlovačka županija. Iako liječnika pojedinih deficitarnih specijalizacija nedostaje već neko vrijeme, sada su uputili u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama.

Jedna od predviđenih mjera, pojašnjavaju iz Županije, jest financijski bonus dobrodošlice koji bi dobio liječnik koji potpiše ugovor na neodređeno vrijeme i ostane u ustanovi najmanje dvije godine. Ostane li pet godina, povećava se i iznos bonusa. Primjerice, s obzirom na to da na području županije nedostaje ginekologa, razmatraju mogućnost da bonus dobrodošlice iznosi 10.000 eura, odnosno dvostruko više ako liječnik u zdravstvenoj ustanovi ostane pet godina. Liječnicima planiraju ponuditi i pomoć pri rješavanju stambenog pitanja, i to sufinanciranjem troškova stanovanja, jednokratnom naknadom za kupnju stana, kuće ili zemljišta te davanjem u najam stanova u vlasništvu gradova, općina i zdravstvenih ustanova.

Pročelnica Upravnog odjela društvenih djelatnosti Melita Trgovčić ističe kako se tijekom javnog savjetovanja očekuje niz prijedloga i sugestija. – Ovim programom najprije će se na razini svake zdravstvene ustanove utvrditi koji su nam liječnici deficitarni, a potom ćemo im posebnim odlukama ponuditi potpore kako bismo osigurali liječnike koji nam sada nedostaju. Situacija u našoj županiji nije alarmantna, ali postoje ambulante koje su nam već dulje bez nositelja, a natječaje za zapošljavanje već neko vrijeme ne uspijevamo uspješno okončati. Vjerujemo da ćemo ovim iskorakom upravo te probleme početi rješavati – rekla je Melita Trgovčić, pročelnica Upravnog odjela društvenih djelatnosti. U program ulaze gotovo sve zdravstvene ustanove kojima je Županija osnivač. Za ovu godinu u proračunu je, kaže županica Martina Furdek Hajdin, osigurano 105.000 eura.

– Mnoge općine, gradovi i županije već rade slične programe i liječnicima nude razne potpore kako bi ih zadržali ili privukli nove. Mi smo zajedno s gradovima i općinama detaljno analizirali situaciju i zaključili smo da nećemo biti pasivni promatrači kad je riječ o pojedinim problemima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Želimo da svaki pacijent u svakom dijelu naše županije ima pravodobnu zdravstvenu uslugu, a da liječnici ovdje vide sigurnu budućnost te imaju adekvatne uvjete za rad i profesionalni razvoj. Ovo nije samo administrativna mjera, već izravno ulaganje u zdravlje, sigurnost i kvalitetu života naših građana – kaže županica.