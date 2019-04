Država Varaždinskoj županiji mora isplatiti 14,2 milijuna kuna

Trgovački sud u Varaždinu donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj Ministarstvo znanosti i obrazovanja Varaždinskoj županiji treba isplatiti 14,2 milijuna kuna s pripadajućom zateznom kamatom, kao dug za najamnine za 32 škole i dvorane izgrađene po modelu javnog-privatnog partnerstva.

– Ova presuda je donesena po prve dvije tužbe od ukupno četiri koje je podnijela Županija, dok je u tijeku priprema pete. Kao što smo već niz puta najavljivali, potpuno je jasno i neupitno da će sve presude potvrditi da država mora platiti dug. Dug iznosi 40,5 milijuna kuna, a kamate 6,5 milijuna kuna, što znači da je ukupni dug 47 milijuna kuna – rekao je župan Radimir Čačić na konferenciji za novinare. U presudi se navodi da je Sporazum o sufinanciranju troškova najamnine od svibnja 2013. pravno obvezujući, tako da je Trgovački sud naložio Republici Hrvatskoj da isplati dug s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje, ističe Čačić, rastu po desetak posto godišnje.

– Na kraju će kamate narasti na 12 do 13 milijuna kuna. Za to su odgovorni resorna ministrica Blaženka Divjak i Državno odvjetništvo. Ako već ministrica Divjak ne vodi računa o tome da će njezino ministarstvo imati desetak milijuna kuna manji proračun, onda bi je na to trebao upozoriti državni odvjetnik. Štete nanose svim građanima ove zemlje – istaknuo je župan Čačić koji smatra da potpredsjednik Vlade Predrag Štromar i ministrica Blaženka Divjak neplaćanjem već gotovo 50 milijuna kuna duga pokušavaju zaustaviti projekte Varaždinske županije.

VIDEO Župan Čačić izlazi na EU izbore sa svojom listom