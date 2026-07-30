Luka Ploče zbog smanjenog opsega posla sporazumno otpušta radnike

Prema financijskom izvješću koje je objavila Grupa Luka Ploče, koju čine Luka Ploče d.d., Pomorski servis Luka Ploče d.o.o., Luka šped d.o.o. i Pločanska plovidba d.o.o., Grupa je ostvarila u prvih šest mjeseci prihod od 13,542.008,15 eura, odnosno 1,6 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. No, prihodi od prodaje lučkih usluga, špedicije, pomorskih usluga, brodarskih usluga i ostalih usluga veći su 2,4 posto. Društvo Luka Ploče d.d. ostvarilo je u pola godine 12,244.216,68 eura prihoda, što je blagi pad od 0,5 posto u odnosu na lani. Prihodi od prodaje lučkih usluga veći su 2,3 posto.

– Unatoč izazovnim okolnostima, koje su posebno vezane za naše partnere u Bosni i Hercegovini, poslovni rezultati ostali su na razini prošlogodišnjih. Rast prometa generalnih tereta potvrđuje otpornost dijela našeg poslovanja, no promjene na tržištu zahtijevaju prilagodbu kako bismo dugoročno očuvali održivost i konkurentnost. Luka Ploče uvelike ovisi o gospodarskoj situaciji u Bosni i Hercegovini te boljoj iskorištenosti prometnog koridora Vc, čiji puni potencijal još nije ostvaren – kazao je Hrvoje Livaja, predsjednik Uprave. U prvih šest mjeseci 2026. godine promet preko luke Ploče iznosio je 1,343.452 tone robe, što je šest posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz Uprave poručuju da je pad ukupnog prometa posljedica smanjenja prometa rasutih tereta od 45 posto od lani, a posebno je na to utjecao pad prekrcaja ugljena.

"Na pad prometa rasutih tereta znatno su utjecale okolnosti o kojima je Društvo već obavijestilo investitore, ponajprije otvaranje stečajnog postupka nad društvom Koksara d.o.o. Lukavac iz Bosne i Hercegovine te obustava integralne proizvodnje čelika u društvu Nova željezara Zenica d.o.o. iz Bosne i Hercegovine. No, zabilježen je rast prometa generalnih tereta od 28 posto i tekućih tereta od 11 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Rast prometa generalnih tereta posebno je važan s obzirom na to da je riječ o segmentu poslovanja s višom dodanom vrijednosti jer se generalni tereti uglavnom usmjeravaju prema lukama koje nude konkurentne uvjete i višu kvalitetu usluge. Ostvareni rast predstavlja pozitivan pokazatelj tržišne pozicije Društva i sposobnosti privlačenja novih poslovnih partnera", navode iz Društva.

27.10.2023., Zagreb - Hrvoje Livaja, predsjednik uprave Luke Ploce. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zbog znatnog pada prometa rasutih tereta i situacije u BiH, Uprava Društva pokrenula je organizacijske promjene koje uključuju i smanjenje broja radnika. Broj zaposlenih u Grupi smanjen je s 406 na 372 zaposlenika, dok je broj zaposlenih u Društvu smanjen s 352 na 317 zaposlenika u odnosu na isto razdoblje prošle godine, i to sporazumnim prestankom radnog odnosa i restrukturiranjem. Ukinut je, navode, dio organizacijskih jedinica i pojedinih radnih mjesta, a do kraja godine bit će još 25 radnika manje s obzirom na to da su im ugovori u otkaznom roku.