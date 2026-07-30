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ORGANIZACIJSKE PROMJENE

Luka Ploče zbog smanjenog opsega posla sporazumno otpušta radnike

Detalji Dalmacije koji dočaravaju ljepotu ljetovanja ove sezone
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Autor
Snježana Bičak
30.07.2026.
u 07:34
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Zbog znatnog pada prometa rasutog tereta kroz luku Ploče, što je vezano za stečajeve tvornica u BiH, već imaju 69 zaposlenika manje

Prema financijskom izvješću koje je objavila Grupa Luka Ploče, koju čine Luka Ploče d.d., Pomorski servis Luka Ploče d.o.o., Luka šped d.o.o. i Pločanska plovidba d.o.o., Grupa je ostvarila u prvih šest mjeseci prihod od 13,542.008,15 eura, odnosno 1,6 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. No, prihodi od prodaje lučkih usluga, špedicije, pomorskih usluga, brodarskih usluga i ostalih usluga veći su 2,4 posto. Društvo Luka Ploče d.d. ostvarilo je u pola godine 12,244.216,68 eura prihoda, što je blagi pad od 0,5 posto u odnosu na lani. Prihodi od prodaje lučkih usluga veći su 2,3 posto.

– Unatoč izazovnim okolnostima, koje su posebno vezane za naše partnere u Bosni i Hercegovini, poslovni rezultati ostali su na razini prošlogodišnjih. Rast prometa generalnih tereta potvrđuje otpornost dijela našeg poslovanja, no promjene na tržištu zahtijevaju prilagodbu kako bismo dugoročno očuvali održivost i konkurentnost. Luka Ploče uvelike ovisi o gospodarskoj situaciji u Bosni i Hercegovini te boljoj iskorištenosti prometnog koridora Vc, čiji puni potencijal još nije ostvaren – kazao je Hrvoje Livaja, predsjednik Uprave. U prvih šest mjeseci 2026. godine promet preko luke Ploče iznosio je 1,343.452 tone robe, što je šest posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz Uprave poručuju da je pad ukupnog prometa posljedica smanjenja prometa rasutih tereta od 45 posto od lani, a posebno je na to utjecao pad prekrcaja ugljena.

"Na pad prometa rasutih tereta znatno su utjecale okolnosti o kojima je Društvo već obavijestilo investitore, ponajprije otvaranje stečajnog postupka nad društvom Koksara d.o.o. Lukavac iz Bosne i Hercegovine te obustava integralne proizvodnje čelika u društvu Nova željezara Zenica d.o.o. iz Bosne i Hercegovine. No, zabilježen je rast prometa generalnih tereta od 28 posto i tekućih tereta od 11 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Rast prometa generalnih tereta posebno je važan s obzirom na to da je riječ o segmentu poslovanja s višom dodanom vrijednosti jer se generalni tereti uglavnom usmjeravaju prema lukama koje nude konkurentne uvjete i višu kvalitetu usluge. Ostvareni rast predstavlja pozitivan pokazatelj tržišne pozicije Društva i sposobnosti privlačenja novih poslovnih partnera", navode iz Društva.

Zagreb: Hrvoje Livaja, predsjednik Uprave Luke Ploče
27.10.2023., Zagreb - Hrvoje Livaja, predsjednik uprave Luke Ploce. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zbog znatnog pada prometa rasutih tereta i situacije u BiH, Uprava Društva pokrenula je organizacijske promjene koje uključuju i smanjenje broja radnika. Broj zaposlenih u Grupi smanjen je s 406 na 372 zaposlenika, dok je broj zaposlenih u Društvu smanjen s 352 na 317 zaposlenika u odnosu na isto razdoblje prošle godine, i to sporazumnim prestankom radnog odnosa i restrukturiranjem. Ukinut je, navode, dio organizacijskih jedinica i pojedinih radnih mjesta, a do kraja godine bit će još 25 radnika manje s obzirom na to da su im ugovori u otkaznom roku. 

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Ključne riječi
Hrvoje Livaja Luka Ploče

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