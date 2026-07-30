UGP najavio prosvjede: Dosta je bilo!

Prosvjed nam nije prvi izbor, ali Vlada mora razumjeti da najava prosvjeda nije prazna prijetnja. Ako dijaloga ne bude, ako se porezna povećanja nastave prikazivati kao antiinflacijske mjere i ako se nastavi politika podjele poduzetnika na skupine koje se mogu pojedinačno opteretiti, UGP će pozvati poduzetnike, obrtnike, iznajmljivače, njihove zaposlenike i građane da svoje nezadovoljstvo pokažu javno, poručili su jučer iz Udruge Glas poduzetnika. Tvrde kako Vladine antiinflacijske mjere ponovno povećavaju teret onima koji rade, dok izostaju ozbiljne analize, rezanje državnih troškova i stvarni razgovor s poduzetnicima. Stoga neće prosvjedovati samo zbog jednog poreza ili jednog poreznog razreda, nego protiv načina upravljanja u kojem država stalno troši više, traži više i propisuje više, a za to pruža premalo rezultata, premalo odgovornosti i premalo poštovanja prema ljudima koji pune proračun.

– Želimo reći dosta je bilo! Danas stajemo uz paušalne obrtnike jer znamo da sutra na redu može biti bilo tko od nas. Vrijeme je da zbijemo redove i jasno kažemo: ne pristajemo na nova opterećenja bez analiza, razgovora i jasnog odgovora na pitanje što za taj novac dobivamo. To nije pitanje samo poduzetnika. To je pitanje svakog građanina koji svojim radom puni državni proračun – istaknuo je na konferenciji za novinare na zagrebačkom Zrinjevcu predsjednik UGP-a Bruno Samardžić, najavivši prosvjede za jesen. Dodao je kako povećanje poreza ne smanjuje inflaciju. Ono povećava troškove poslovanja, a ti se troškovi prije ili poslije prelijevaju na cijene koje plaćaju građani. – Poduzetnik može smanjiti ulaganja, odustati od zapošljavanja, povećati cijene ili zatvoriti poslovanje. Ne postoji mogućnost u kojoj dodatni trošak jednostavno nestane.

Za UGP je, istaknuto je, posebno neprihvatljiva politika u kojoj se porezi povećavaju jednoj po jednoj skupini, uz objašnjenje da promjena ne pogađa velik broj ljudi. Danas je na redu dio paušalnih obrtnika, sutra mali obiteljski iznajmljivači, druga skupina obrtnika ili mali poduzetnici. "Vlada očito računa da će svi ostali šutjeti dok god novi namet ne dođe izravno do njih." Samardžić ističe kako država danas troši više nego dvostruko u odnosu na razdoblje prije desetak godina. No administracija nije postala dvostruko brža, javne usluge nisu dvostruko kvalitetnije, pravna sigurnost nije dvostruko veća, a uvjeti poslovanja nisu dvostruko bolji pa UGP postavlja pitanje – što građani, obrtnici i poduzetnici dobivaju za svako novo povećanje poreza, doprinosa i drugih davanja? Gdje su rezultati tog ogromnog rasta državne potrošnje? Podsjećaju na peticiju "Ne novim nametima", koju je potpisalo više od 38.000 građana, a UGP ju je dostavio Vladi i drugim nadležnim institucijama.