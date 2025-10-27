Naši Portali
DVORAC I VINARIJA BELAJ, TOSKANA U SRCU ISTRE

Radili smo evente za tisuću ljudi, ovdje su se snimale britanske serije, a imamo jedino château vino u Hrvatskoj

Autor
Snježana Bičak
27.10.2025.
u 22:30

Vlasnici čarobnog imanja, hrvatsko-ruski bračni par Adriana i Zhan Belay, nose gotovo isto prezime kao i dvorac sagrađen 1575. godine

Jedna je od najljepših i sve popularnijih lokacija na kojoj možete organizirati vjenčanje, a imaju i svoja vina, čarobna lokacija, prekrasan dvorac iz 16. stoljeća… Sve su to natpisi koji su nas privukli da i sami obiđemo imanje Belaj u srcu Istre, da se uvjerimo što čini magiju ovog mjesta smještenog podno Učke. Kada prođete taj planinski masiv, poslušajte navigaciju, ako niste vješti sami istraživati teren, jer će vas preko Labina provesti kroz Boljunsko polje do lokacije. I dok prolazite kroz pitoreskna malena sela u unutrašnjosti Istre, vijugajući lokalnim cesticama, uspinjući se na visinu od 200 metara nadmorske visine, jer dvorci su mahom smješteni na uzvisinama, u jednom će vas trenu strelica usmjeriti na cesticu za naselje Belaj. I dok čekate da dođete do lokacije, već pomalo zabrinuti jeste li na pravom putu, izlazeći iz šumom zaklonjenog dijela ceste, pred vama se odjednom otvori pogled za koji u jednom trenutku pomislite da je nestvaran. Toliko, da stajete na kočnicu i zastajete nasred, srećom prazne ceste, zatečeni prizorom. Istina, u natpisima u kojima se opisuje dvorac spominje se da neodoljivo nalikuje toskanskom krajoliku, no ne znate što to točno znači dok uživo ne doživite tu magiju.

