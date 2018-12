Radeljić zna tajne i pikanterije, radio je za Glavaša, Sanadera, Karamarka...

Mate Radeljić čovjek je velikih političkih ambicija, često mijenja saveznike, ali uvijek se “dočeka na noge”. Tako će donedavnog savjetnika Kolinde Grabar-Kitarović za unutarnju politiku opisati poznanici u Osijeku, odakle je i stigao u Ured predsjednice prije četiri godine.

Radeljić je uvijek bio čovjek iz sjene, a napad na donedavnu šeficu - slučajno ili ne - bacio ga je pod svjetlo reflektora. Stoga su tim njegovim potezom iznenađeni svi koji prate njegov rad. Bliski suradnici predsjednice s kojima smo razgovarali kažu da je razloga za Radeljićevu smjenu bilo nekoliko, ali svi se svode pod isti nazivnik: Radeljić je jednostavno izmakao kontroli i počeo se ponašati kao da je on predsjednik. - Netko ga je uvjerio da je budući lider desnice - kaže nam jedan suradnik Kolinde Grabar-Kitarović.

Radeljić u svojoj bogatoj karijeri dosad nikad nije prelazio tu granicu. Surađivao je svojedobno s Branimirom Glavašem, a onda je, uoči lokalnih izbora 2013. godine, bio u ekipi koja je u sjeni odrađivala kampanju Ivici Vrkiću, nezavisnom kandidatu iza kojega su stali SDP i HNS. Radeljić je tada bio direktor Osječke televizije, u vlasništvu poznatog slavonskog poduzetnika Željka Biloša. Bila je to, zapravo, neformalna skupina kojoj je osnovni cilj bio maknuti Glavašev HDSSB i tadašnjeg gradonačelnika Krešimira Bubala s vlasti. I taj su posao, ocijenit će upućeni, uspješno odradili.

Kada je Ivica Vrkić toga ljeta i zasjeo na čelo grada na Dravi, i Mate Radeljić “preselio” se u gradsku upravu, kao pročelnik Ureda gradonačelnika. No, nije to bio posao koji ga je previše intrigirao. Već pet mjeseci poslije seli se u Zagreb. Kratko je ondje radio kao samostalni savjetnik u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Uključio se ubrzo u predsjedničku kampanju HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović. Baš u to doba, bio je u vrlo dobrim odnosima s Tomislavom Karamarkom. Nije isključeno da ga je upravo Karamarko preporučio predsjednici.

