Računali na zaradu od kamata, ostali bez više od milijun kuna

Bivši upravitelj bivše štedno-kreditne zadruge Zelena žetva oslobođen je na Općinskom sudu u Čakovcu optužbe da je od 10. svibnja 2001. do 14. veljače 2003. s više osoba sklapao ugovore i anekse ugovora o nenamjenskom oročenju depozita, neistinito im prikazujući da će im po isteku rokova oročenja štedni ulozi biti uredno isplaćeni zajedno s izdašnom ugovorenom kamatom.

Time je, prema optužnici koju je podiglo Općinsko državno odvjetništvo, osmero ljudi koji su mu povjerili svoju ušteđevinu oštetio za 1,1 milijuna kuna. Terete ga da je sklapao ugovore znajući da je daljnje poslovanje Zelene žetve neizvjesno jer zadruga od Ministarstva financija nije dobila odobrenje za rad. No, sud u najnovijoj nepravomoćnoj presudi u slučaju koji se po sudovima vuče 13 godina, smatra da nije kriv jer "nije na nedvojben i jasan način dokazano postojanje svih elemenata kazneno-pravne odgovornosti".

Općinsko državno odvjetništvo ga je još 2006. optužilo za kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja prijevarom u gospodarskom poslovanju. Tako je, prema optužnici, s dvije osobe sklopio ugovor o oročenju tadašnjih 50.000 maraka, u protuvrijednosti 188.129 kuna, na 36 mjeseci uz kamatnu stopu od 16 posto godišnje. S još šestero osoba sklopio je slične ugovore s različitim kamatnim stopama. Nakon što su protekli rokovi, štediše-deponenti nisu mogli podići novac jer je 2003. nad zadrugom pokrenuta likvidacija, a potom i stečaj. Uslijedile su godine i godine suđenja. bivši upravitelj je prvo proglašen krivim i osuđen na uvjetnu kaznu zatvora od jedne godine i dva mjeseca, no usvojena mu je žalba i predmet vraćen na ponovno suđenje. U studenom 2013. ponovno je proglašen krivim, no Županijski sud prihvatio je njegovu žalbu i ukinuo prvostupanjsku presudu. U svibnju 2017. je oslobođen, da bi Županijski sud u veljači 2018. po treći put ukinuo prvostupanjsku presudu i sve vratio na početak. Sud je zaključio da je zadruga i nakon zabrane rada poslovala uz znanje i volju zadrugara, a djelovala su i tijela zadruge - izvršni odbor i skupština.

Oštećenici su na suđenju rekli da su ugovore dogovarali i sklapali sa zaposlenicima zadruge, a ne osobno s upraviteljem. Jedna je svjedokinja ispričala da ona i suprug prije prvog oročenja 1996. s njim nisu razgovorali. Znali su da u zadruzi štedni ulozi nisu osigurani, no ipak su oročili novac. Svjedoci su naveli da su od ranije poznavali okrivljenika i njegovu obitelj i da su jedini davali takvu kamatu i mjesečno je isplaćivali. No, u svibnju 2003., kad su htjeli podići novac, rečeno im je da se jave stečajnom upravitelju, što im je bilo prvo saznanje da nešto nije u redu. Bivši zaposlenik zadruge kazao je da su svi službenici na šalteru, koji su radili na štednji, mogli zaključivati ugovore o oročenju, a kamatne stope bile su objavljene u poslovnici.

Na temelju tih podataka zaključivani su ugovori o oročenju, osim za stranke koje su imale povlaštenu stopu. Zaposlenica je rekla da je postupala u skladu s naputkom skupštine zadruge, a ne okrivljenog. On pak je kazao da se ne osjeća krivim, iako je bio upravitelj od osnivanja do stečaja. Zadruga je osnovana 1996. u skladu s tada važećim propisima. Radila je bez gubitaka i do 1998. ni jedan dan nije bila u blokadi. Odobravala je kredite s različitim kamatama prema odlukama skupštine. Na optužbu da je prevario ili doveo u zabludu štediše, bivši upravitelj je, uz ostalo, rekao da je jedan štediša koji sad potražuje novac na kamatama zaradio više od pola milijuna kuna, i uz to si je vratio cijeli depozit.

Sa štedišama od 2000. do 2002. nije ni razgovarao, a sve je, tvrdi, bilo u djelokrugu rada tadašnje voditeljice financija i računovodstva. Na sudu se požalio da mu je osobno napravljena golema šteta, srušeni svi poslovni kontakti, ugled i povjerenje stranih ulagača i dobavljača, a posao je izgubilo 40 ljudi. Nije imao namjeru nikoga prevariti, a sebi, rekao je, nije nikad isplatio ni jednu kunu s računa zadruge. Ne spori da zadrugarima nisu isplaćene sve ugovorene obveze, no razlog je otvaranje stečaja. Kad je postalo jasno da Zelena žetva neće dobiti dozvolu za rad i da prijeti propast, osnovana je nova zadruga koja je u najkraćem roku dobila sva potrebna rješenja, pa je dio zadrugara Zelene žetve svoje uloge prenio u nju.