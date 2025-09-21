Naši Portali
Samo troje ljudi na svijetu može putovati bez putovnice, evo i o kome se radi

21.09.2025.
u 10:39

Dok obični putnici na granicama moraju vaditi dokumente, čekati red i prolaziti kontrole, postoje samo tri osobe na svijetu koje nikada ne trebaju putovnicu

Kada putujete u drugu zemlju, najvažnije je da imate putovnicu, i to važi za skoro sve ljude. Jasno, u neke zemlje može se putovati i samo s osobnom iskaznicom, ovisno o bilateralnim odnosima tih zemalja. Međutim, postoje tri osobe za koje ovo pravilo nikad ne vrijedi, odnosno kojima nije nikad nije potrebna putovnica za putovanje van granica svoje države. Riječ je o kralju Ujedinjenog Kraljevstva Charlesu III., japanskom caru Naruhitu i carici Masako. Prije nego što je kralj Charles III. dobio tu privilegiju, imala ju je kraljica Elizabeta II., koju je Charles naslijedio na prijestolju nakon što je najdugovječnija britanska kraljica preminula 8. rujna 2022. godine.

Dakle, ovaj se izuzetak odnosi samo na kralja (ili kraljicu) Ujedinjenog Kraljevstva, a ne i na druge članove kraljevske obitelji. To pravilo ne vrijedi ni za suprugu kralja Charlesa, kraljicu Camillu, koja mora imati diplomatsku putovnicu. Što se Japana tiče, japansko je ministarstvo 10. svibnja 1971. godine izdalo dokument u kojem se navodi da bi bilo krajnje neprikladno izdati putovnicu za cara ili caricu, piše CNBC TV18, prenosi B92.

U dokumentu se dodaje i da bi bilo krajnje neprikladno da se car podvrgava imigracijskim ili viznim procedurama koristeći putovnicu kao običan građanin. Također, takvo pravo vrijedi samo za cara i caricu, dok se ostalim članovima carske obitelji, uključujući prijestolonasljednika i princezu, izdaju diplomatske putovnice. Kada stignu u bilo koju zemlju, od cara i carice Japana traži se samo da pokažu dokument lokalnog ministarstva, kojim se zemlja unaprijed obavještava o njihovu dolasku, prenosi Krstarica. U slučaju kralja Charlesa III., ta je dužnost povjerena njegovu osobnom tajniku sir Cliveu Aldertonu, koji je od 2006., godinu dana nakon kraljevskog vjenčanja, jedan od najpouzdanijih i najbližih savjetnika kralja i kraljice Camille.
Ključne riječi
putovnica

Komentara 2

Pogledaj Sve
GH
Ghollum
11:42 21.09.2025.

A Papa?

ZA
!zagreb!
11:07 21.09.2025.

To nije istina. Ja svojim očima vidio tisuće ljudi bez dokumenata prolaze granice.

