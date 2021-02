Putovalo milijardu ljudi manje nego prije korone, Hrvatska imala bolje rezultate od prosjeka

Uživali smo. Zima je pa, nažalost, nismo mogli koristiti vanjski bazen, ali smo se zato nauživali u wellnessu. Hotelska soba je prostrana, s balkonom i pogledom na prekrasan vrt i more. Doručak je bio vrlo dobar, a jedini nedostatak, ako se to može reći, je što šetnja do centra Poreča prekratko traje. Naravno, nekom je to prednost – zadovoljan je Nijemac Florian svojim zimskim odmorom u Hrvatskoj. Ali, prve laste ne čine proljeće, pa ni malobrojni turisti predsezonu. Gosti su rijetki, svega ih je oko devet tisuća, od čega otprilike polovica stranaca. Nije veljača nikada bila jak turistički mjesec, ali Valentinovo i karnevali ipak su znali privući nešto posjetitelja, a ove su godine mnogi jadranski domaćini prekrižili nadu da će turistički promet živnuti i s Uskrsom.

Turizam želi cijepljenje

Izgledi da u skorijem razdoblju bude nekih pozitivnih iznenađenja su minimalni i sve je izglednije da će sezona i ove godine biti kratka, predsezona praktički krenuti tek krajem svibnja. I to sve, naravno, pod uvjetom da većina europskih zemalja obuzda koronu i da, naravno, ta pošast ostane pod kontrolom i u našoj zemlji. Ne čudi, stoga, da turistički profesionalci zazivaju masovno cijepljenje. U tom se sektoru, inače, 70 posto zaposlenih izjasnilo da želi primiti cjepivo protiv COVID-a 19, a čelnik Hrvatske udruge turizma, koja okuplja najveći dio domaće turističke industrije, opetovano ističe da će gostima sigurnost biti najvažniji kriterij.

– Ključno je osigurati što veću stopu procijepljenosti populacije jer će to ove sezone sigurno biti jedan od pokazatelja sigurnosti destinacije. Unatoč kašnjenju s isporukama u odnosu na planiranu dinamiku, moramo osigurati dobru organizaciju cijepljenja na terenu i po mogućnosti, u skladu s epidemiološkim smjernicama, osigurati što veću procijepljenost turističkih djelatnika do početka sezone – poručuje Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma, odakle je odaslan i apel Europskoj komisiji da se podaci s terena prikazuju na razini županija, a ne, kako je predviđeno u hrvatskom slučaju, za samo dvije regije, kontinentalnu i obalnu.

Nasreću, europski građani žele putovati. Prema istraživanju easyJeta, recimo, čak 65 posto Europljana planira rezervirati neki let ove godine unatoč svoj neizvjesnosti i ograničenjima. Branša se nada da će u 2021. od sezone izvući barem koliko i lani, kad je ostvarena otprilike polovica rezultata iz rekordne 2019. U optimističnijem scenariju rezultat bi mogao biti i bolji zahvaljujući posezoni, koja je lani naprasno prekinuta širenjem korone, a ove godine bi do tad već dosta ljudi moglo biti procijepljeno što bi ohrabrilo putovanja.

Ugrožena radna mjesta

No, 2021. ni u jednom scenariju neće biti godina oporavka. Lani je izgubljeno milijardu međunarodnih putovanja (u 2019. u inozemstvo je putovalo 1,5 mlrd. ljudi), a prema Svjetskom turističkom barometru UNWTO-a, kolaps putovanja donio je i 1,3 milijarde USD izgubljenih prihoda od izvoza i 11 puta više nego za globalne krize 2009. Istovremeno, ugroženo je od 100 do 120 milijuna radnih mjesta u turizmu. Iako se u ovoj godini očekuje oživljavanje putovanja diljem zemaljske kugle, oko 43% eksperata, koje je Svjetska turistička organizacija okupila na posebnom panelu, povratak na prijepandemijske brojke očekuje tek 2023. No, njih 41% je još opreznije i kažu da se turistički promet iz 2019. može očekivati najranije 2024. No, Hrvatska je i lani prošla bolje od globalnog prosjeka, prema kojem je izgubljeno 74% turističkog prometa iz 2019., i ima zašto očekivati da i dalje ostane iznad prosjeka.

