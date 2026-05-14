NAJMLAĐI U TRUMPOVOJ DELEGACIJI

Muskov sinčić iz braka s pjevačicom zove se X Æ A-12, evo što to ime znači

U.S. President Trump visits China
14.05.2026.
u 22:27

Roditelji su objasnili da X predstavlja nepoznatu varijablu, Æ“ je vilenjački način pisanja riječi AI, skraćenice za umjetnu inteligenciju i ljubav. A-12 je dodano po omiljeni zrakoplovu roditelja

X Æ A-Xii, tako se zove sin Elona Muska kojeg je doveo na službeni put u Kinu. Musk i njegova partnerica, pjevačica Grimes objavili su rođenje dječaka 4. svibnja 2020. Njegovi pratitelji na društvenim mrežama zamolili su ga da otkrije ime svog sina, a on je napisao "X Æ A-12 Musk". Mnogi su to tada shvatili kao jednu od njegovih šala, išlo se tako daleko da su postavljana pitanje je li takvo imeo uopće u skladu sa zakonom jer se za prema zakonu može koristiti samo 26 abecednih znakova engleskog jezika. Grimes je potom objavila da su promijenili ime u X Æ A-Xii, dodajući rimski broj 12.

Roditelji su objasnili da X predstavlja nepoznatu varijablu, Æ“ je vilenjački način pisanja riječi AI, skraćenice za umjetnu inteligenciju i ljubav. Ono A-12 je dodano po omiljenom zrakoplovu roditelja, prethodniku SR-71. Uz to, slovo A također predstavlja i riječ arhanđeo, po istoimenoj pjesmi koja je omiljena Muskovoj partnerici. Valja podsjetiti i da je X ime bivšeg Twittera, a ima ga i u nazivu Muskove kompanije SpaceX. U podkastu Joea Rogana, Musk je rekao da se ime izgovara "X Ash A Twelve." Često ga vodi na javna događanja. Grimes je govorila o sinovoj ljubavi prema svemirskim letjelicama. "X puno zna o raketama. On zna više o raketama od mene", rekla je i priznala da je zabrinuta zbog njegove "opsesije svemirom" nakon što je SpaceX-ova raketa Starship eksplodirala nakon polijetanja u travnju. - Kad je X vidio kako Starship eksplodira, doživio je nešto kao trodnevni PTSP slom.

Svaki sat se budio i govorio: Starship... Morala sam ga maziti po leđima - ispričala je. U veljači 2025., X Æ A-Xii pratio je svog oca u posjet predsjedniku Donaldu Trumpu u Ovalnom uredu u Bijeloj kući. Grimes je na X-u napisala da nije znala da joj je sin tamo, saznala je to tek od pratitelja na platformi. - Nisam ovo vidjela, hvala vam što ste me upozorili. Ali drago mi je da je bio pristojan – napisala je. S Grimes ima kći i Exu Dark Sideræl i sina koji se zove Tau Techno Mechanicus. Elon Musk je, prema pisanju američkih medija, u 20 godina dobio 14 djece. Prvi put postao je otac 2002. godine kada je njegova bivša supruga Justine Wilson rodila sina Nevadu Alexandera, koji je tragično preminuo u dobi od 10 tjedana.

Njih dvoje su dobili još petero djece - blizance Vivian i Griffina te trojke Kaia, Saxona i Damiana. Nakon što se 2008. godine razveo od Wilso, Musk se dva puta oženio i razveo od glumice Talulah Riley, no nisu imali djece. U vezi s pjevačicom Grimes dobio je troje djece, a nekoliko tjedana prije dolaska njihovog drugog djeteta, postao je otac blizanaca, sina Stridera i kćer Azure, sa Shivonom Zilisom, direktoricom u jednoj od njegovih tvrtki Neuralink. U veljači 2024. dobio je kćer Arcadiju. U veljači 2025., kako je pisao magazin People, Ashley St. Clair otkrila je da su ona i Musk dobili dijete koje su nazvali Romulus. Zilis je potom objavila da su ona i Musk potajno dobili četvrto dijete, sina Seldona Lycurgusa, a St. Clair izjavila je za The New York Times da joj je Musk rekao da je i on otac djeteta s japanskom pop zvijezdom, no ta tvrdnja nije potvrđena.

