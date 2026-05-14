Stručnjaci upozoravaju na novu veliku prijetnju – vraćaju se somalijski pirati

Protekla dva mjeseca bila su košmarna za globalni brodski promet, uz Hormuški tjesnac, koji je uglavnom zatvoren za komercijalni promet, i prijetnje novim napadima na plovila u Crvenom moru. Sada se sprema i treća kriza – povratak somalijskih pirata. Još prije posljednjih eskalacija između SAD-a, Izraela i Irana, oko polovice brodova koji su iz Azije i Zaljeva plovili prema Europi zaobilazilo je Crveno more i Sueski kanal zbog ranijih napada Huta, koje podržava Iran. Suočene s prijetnjom napada oko tjesnaca Bab el-Mandeb, uskog grla između Crvenog mora i Adenskog zaljeva, velike brodarske kompanije odlučile su se za dugi obilazak oko južne Afrike i Rta Dobre nade. Ovo skretanje dodaje dva do tri tjedna i tisuće nautičkih milja putovanju, vodeći brodove izravno uz obalu Somalije – istih onih voda gdje su somalijski pirati vodili višegodišnju kampanju otmica koja je dosegnula vrhunac 2011. godine. Od tada su prijavljivani samo sporadični incidenti, piše Deutsche Welle.

Zabrinjavajući povratak pirata



U tom dijelu mora piratstvo se sada vraća na velika vrata, s tri broda oteta kod Somalije i obližnjeg Jemena samo u posljednja tri tjedna. Prema podacima od 8. svibnja 2026., tankeri "Honour 25" i "Eureka", kao i teretni brod "Sward", i dalje su pod kontrolom pirata. Stručnjaci vjeruju da organizirane kriminalne skupine u Somaliji koriste rat u Iranu kao priliku za otmice, jer su međunarodne pomorske patrole, prvi put raspoređene 2008. godine, sada preopterećene događajima oko Hormuza i Crvenog mora. Tim Walker, viši istraživač za transnacionalne prijetnje i organizirani kriminal na Institutu za sigurnosne studije u Južnoj Africi, kaže da pirati sada vide manje prepreka duž 3.300 kilometara duge obale Somalije, koja je najduža u cijeloj kontinentalnoj Africi.

"Neke skupine, koje organiziraju... piratski 'kraljevi', sada traže priliku za zapljenu plovila i držanje posade kao talaca radi otkupnine – ponekad zahtijevajući visoke iznose za njihov siguran povratak", rekao je Walker za DW. Operacija "Atalanta" Europske unije, pomorska misija zadužena za zaštitu brodova kod Somalije, održava stalnu prisutnost u zapadnom Indijskom oceanu, ali ona ne prati svaki brod i odgovorna je za patroliranje golemim područjima.

Dobro financirani i opremljeni pirati



Prema kompaniji za pomorske podatke Lloyd's List Intelligence, postoje najmanje dvije aktivne piratske skupine, primarno bazirane u Puntlandu, poluautonomnoj regiji na sjeveroistoku Somalije. Čini se da su vrlo dobro opremljene. Pirati su zaplijenili velika tradicionalna plovila poznata kao "dhow" – koja se koriste za ribolov i lokalnu trgovinu – i pretvorili ih u svoje matične brodove. Oni im omogućuju da prošire domet i ostanu na moru tjednima prije nego što ih iskoriste kao platforme za napade na komercijalne brodove. "Neke od posljednjih otmica uključivale su velike 'dhow' brodove, za koje su potrebni navigacijski sustavi, oružje i oprema za ukrcavanje", izjavio je za DW Troels Burchall Henningsen, docent na danskom Institutu za strategiju i ratne studije. "To je velika operacija koja zahtijeva ulaganja".

Daljnji rast troškova transporta



Čelnici brodarske industrije upozoravaju da bi svaki veći povratak piratstva mogao dodatno podići troškove i poremetiti globalnu trgovinu. Sukobi na Bliskom istoku već su podigli premije osiguranja, dodajući oko milijun dolara troškova goriva po putovanju. Na vrhuncu prethodne piratske krize 2011. gospodarska šteta od otmica procijenjena je na oko 7 milijardi dolara godišnje. To je uključivalo troškove vojnih operacija, preusmjeravanja brodova, brže plovidbe, dodatne sigurnosne opreme i naoružane straže na brodovima.

Smanjenje fondova za razvoj Somalije



Nije samo rat u Iranu pomogao piratima – promjena politike Washingtona prema istočnoj Africi također je odigrala ulogu. Godinama su SAD financirale razvojne projekte u Somaliji kako bi smanjile siromaštvo i spriječile mlade ljude da se pridruže piratima. Međutim, pod Trumpovom administracijom, obustavljena je gotovo sva razvojna pomoć koja nije povezana sa sigurnošću. Washington se umjesto toga usredotočio na izravne protuterorističke operacije protiv skupine Al Shabab. "Kada smanjite te resurse, obavještajna mreža i pomorske patrole nemaju isti kapacitet za djelovanje", prokomentirao je Burchall Henningsen. Pomorske organizacije u međuvremenu su savjetovale brodarskim kompanijama da izbjegavaju somalijske teritorijalne vode. Također ističu da je angažiranje naoružane straže na brodovima vrlo učinkovito: "Nikada nije bilo uspješne otmice broda kod Somalije koji je imao naoružanu stražu na palubi", dodao je Henningsen.