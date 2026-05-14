Kinezi Trumpa kupili šarenim odorama i topovima, a onda ga Xi jednim potezom poslao na hlađenje

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je, smrknutog lica, posjetio Nebeski hram u kineskoj prijestolnici, piše agencija France Presse. Stojeći ukočeno i bez osmijeha pokraj kineskog predsjednika Xija Jinpinga, Trump se doimao ravnodušnim prema bivšem hramu careva u Pekingu, mjestu gdje su se oni nekoć molili za dobru žetvu.

Trump je u Peking stigao večer ranije nakon 16-satnog leta, a 79-godišnji američki čelnik, koji rijetko propušta priliku za razgovor s novinarima, bio je neuobičajeno suzdržan dok ga je Xi vodio u razgledavanje hrama. Na pitanje novinara o tome kako su protekli raniji razgovori s kineskim čelnikom, vidno umorni Trump kratko je odgovorio: „Odlično.“ „Sjajno mjesto. Nevjerojatno. Kina je prekrasna”, dodao je.

Republikanac je ignorirao dva pitanja o tome jesu li razgovarali o Tajvanu, nakon što je Xi upozorio da bi nesuglasice između SAD-a i Kine oko tog otoka koji Peking smatra svojim teritorijem mogle dovesti do sukoba dviju sila. Trump je prije odlaska u Kinu tvrdio da će mu Xi sigurno uputiti „velik, srdačan zagrljaj”. On se zasad ipak nije dogodio. Atmosfera je bila manje hladna po Trumpovu dolasku na razgovore u Veliku dvoranu naroda.

Kinezi su pažljivo igrali na Trumpovu sklonost pompi, dočekavši ga s vojnim orkestrima, vojnicima i plotunima iz topova koji su odjekivali trgom Tiananmen, piše France Presse. Trump se ozario i zapljeskao dok su stotine kineskih školaraca u jarkim odorama mahale zastavicama i cvijećem uz povike dobrodošlice. Dvojica čelnika srdačno su se rukovala, pri čemu je Trump potapšao Xija po ruci, pa su pred kamerama na crvenom tepihu razmijenili nekoliko riječi.

Trump, koji je inzistirao da će njegov osobni odnos s Xijem osigurati poslovne ugovore, hvalio je kineskog predsjednika nazivajući ga „velikim prijateljem i vođom”. No, vremena su se promijenila od njegova posljednjeg posjeta Pekingu 2017. godine. Trump se vratio u znatno odlučniju Kinu. Sudeći po izjavama koje su prenijeli kineski državni mediji, čini se da je Xi zauzeo nepokolebljiv stav o Tajvanu. Trump je u Peking stigao i kako bi zatražio pomoć Kine u okončanju rata u Iranu te produljenje trgovinskog primirja s Pekingom, piše France Presse, dodajući da zasad nema naznaka pomaka. Umjesto toga vlada gotovo potpuna tišina s Trumpove strane na njegovoj platformi Truth Social.