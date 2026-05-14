Split je u 10 najnepriuštivijih gradova za stanovanje u Europi, pola stanovnika u gradu ne živi od plaće!

Stambena kriza trese brojne države EU, a u Hrvatskoj se stambena nepriuštivost najdramatičnije ocrtava u priobalju i na otocima, prema analizi stručnjaka Ekonomskog instituta Zagreb, odnosno Pregledu tržišta nekretnina RH, izrađenom u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Među prvih 87 najnepriuštivijih općina i gradova (od ukupno 163 za koje je raspoloživa vrijednost indeksa priuštivosti) svi su u priobalnim županijama, a na 88. mjestu je Grad Zagreb, u kojem su stanovnici 2024. godine za prosječan godišnji neto dohodak mogli kupiti 5,2 kvadrata stambenog prostora. U 20 općina i gradova s najmanjom priuštivošću za prosječni godišnji dohodak građani su mogli kupiti između 1,8 i 3,2 stambena kvadrata. Od 163 općina i gradova za koje postoje podaci, u manje od njih četvrtine, i to u unutrašnjosti zemlje poput Iloka, Knina, Pakraca..., stambeni troškovi pri kupnji stana na kredit ispod su praga od 30% dohotka za kućanstvo s dvije prosječne plaće.