Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JERE KUZMANIĆ, PROFESOR NA KATEDRI ZA URBANIZAM

Split je u 10 najnepriuštivijih gradova za stanovanje u Europi, pola stanovnika u gradu ne živi od plaće!

Autor
Dijana Jurasić
14.05.2026.
u 15:20

U Španjolskoj npr. vlasnik više od pet stambenih jedinica ima ograničenje koliko može dizati cijenu najma, koja ovisi o zoni u kojoj se nalazi nekretnina. Ako je to zona tzv. visokog stambenog stresa, cijene se mogu limitirati. Može se čak ograničiti i kupoprodajna cijena stana.

Stambena kriza trese brojne države EU, a u Hrvatskoj se stambena nepriuštivost najdramatičnije ocrtava u priobalju i na otocima, prema analizi stručnjaka Ekonomskog instituta Zagreb, odnosno Pregledu tržišta nekretnina RH, izrađenom u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Među prvih 87 najnepriuštivijih općina i gradova (od ukupno 163 za koje je raspoloživa vrijednost indeksa priuštivosti) svi su u priobalnim županijama, a na 88. mjestu je Grad Zagreb, u kojem su stanovnici 2024. godine za prosječan godišnji neto dohodak mogli kupiti 5,2 kvadrata stambenog prostora. U 20 općina i gradova s najmanjom priuštivošću za prosječni godišnji dohodak građani su mogli kupiti između 1,8 i 3,2 stambena kvadrata. Od 163 općina i gradova za koje postoje podaci, u manje od njih četvrtine, i to u unutrašnjosti zemlje poput Iloka, Knina, Pakraca..., stambeni troškovi pri kupnji stana na kredit ispod su praga od 30% dohotka za kućanstvo s dvije prosječne plaće.

Ključne riječi
Urbanizam Split

Komentara 5

Pogledaj Sve
SE
Serđo23
15:51 14.05.2026.

Što južnije to tužnije !

Avatar rubinet
rubinet
15:55 14.05.2026.

"Split je u 10 najnepriuštivijih gradova..." Eto novokovanice u hrvatskom jeziku: najnepriuštiviji. To se ne može izgovoriti.

ZU
Zoran Un
15:41 14.05.2026.

Nema Splita do Splita

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!