Europa i Ujedinjeno Kraljevstvo očajnički trebaju energiju iz Moskve dok se globalna opskrba smanjuje, upozorio je ovaj tjedan šef ruskog državnog investicionog fonda Kirill Dmitriev. "Rusija će zasigurno primiti mnogo zahtjeva iz Europe i Britanije … i odlučit će hoće li ih ispuniti ili ne", predvidio je Dmitriev na sastanku ruskog saveza industrijalaca i poduzetnika, prema državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti. "Naše predviđanje je vrlo jasno: Europa i Britanija preklinjat će nas za ruske energetske resurse", dodao je.

Dmitriev, koji vodi Ruski fond za izravna ulaganja, rekao je da bi cijena nafte mogla porasti na 150 do 200 dolara po barelu dok sukob na Bliskom istoku potresa globalna energetska tržišta, upozorivši na "najtežu energetsku krizu" za koju Europa nije spremna. Također je ustvrdio da je Zapad "pucao sebi u nogu" smanjenjem ovisnosti o ruskoj energiji nakon sveobuhvatne invazije Moskve na Ukrajinu 2022. godine. Dmitriev, sve vidljiviji gospodarski izaslanik Kremlja koji je pregovarao sa Sjedinjenim Državama o ratu u Ukrajini, posljednjih dana pojačao je svoje poruke, prikazujući Rusiju kao nezamjenjivu na globalnim energetskim tržištima dok se opskrba smanjuje te tvrdeći da su zapadne sankcije imale suprotan učinak, piše Politico.

Njegove optimistične izjave dolaze u trenutku kada cijene energije naglo rastu jer iranska blokada Hormuškog tjesnaca ometa tokove ukapljenog prirodnog plina i gura cijenu sirove nafte prema 100 dolara po barelu, potičući strah od šireg gospodarskog šoka. Za sada Bruxelles ostaje pri svom stajalištu. "Ne postoji povratak ovisnosti o ruskoj energiji", rekao je ovaj tjedan europski povjerenik za energetiku Dan Jørgensen, naglasivši da Unija ne bi trebala uvoziti "ni jednu jedinu molekulu".