Iran napao američku bazu u Saudijskoj Arabiji, ranjeno 12 vojnika. Huti se uključili u rat

12 američkih vojnika ranjeno u iranskom napadu na zračnu bazu

Trump ponovno kritizirao NATO saveznike

Huti ispalili raketu na Izrael

9:34 - Petero ljudi je ozlijeđeno nakon što je protuzračna obrana presrela balističku raketu u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ured za medije Abu Dhabija izvještava da je petero indijskih državljana ozlijeđeno u padu krhotina u blizini Ekonomske zone Khalifa Abu Dhabija (KIZAD). Ured za medije je u objavi na X-u rekao da sanira dva požara u tom području.

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su dva vojnika teško ozlijeđena u sukobima na jugu Libanona, a ukupno devet vojnika je ozlijeđeno u protekla dva dana na tom području.

9:11 - Jemenski Huti potvrđuju da su sinoć ispalili raketu na Izrael. Izrael je izjavio da je presreo raketu ispaljenu iz Jemena u ranim jutarnjim satima. To je prvi put da se zemlja, koja je uvelike povezana s Iranom, uključila u sukob. Huti, koji kontroliraju veći dio Jemena, upozorili su ranije ovog tjedna da bi se mogli uključiti u rat. U petak su rekli da "drže prste na okidaču" i da su spremni na "izravnu vojnu intervenciju" ako se SAD-u i Izraelu u sukobu pridruže novi saveznici.

Huti su šiitski islamistički pobunjenici iz zapadnog Jemena, nastali 1990-ih kao pokret za prava zejdijskih šiita. Protive se utjecaju SAD-a i Izraela na Bliskom istoku, a njihov slogan sadrži riječi "smrt Americi", "smrt Izraelu" i "prokletstvo Židovima". Uz potporu Irana i u savezništvu s drugim islamističkim skupinama u regiji poput Hamasa u Gazi i Hezbollaha u Libanonu, optužili su i Saudijsku Arabiju za "suradnju" sa SAD-om.

8:44 - Američki predsjednik Donald Trump doveo je u pitanje američku potporu za partnere iz NATO-a nakon što Savez nije pomogao Washingtonu u ratu protiv Irana, javlja njemačka agencija dpa. "Uvijek bismo bili tu za njih, no sada, na temelju njihovih postupaka, mislim da ne moramo, je li tako?", kazao je Trump u petak u Miamiju. Predsjednik je oštro kritizirao savez jer nije podržao SAD u ratu protiv Irana. "Mislim da je bila ogromna pogreška kada NATO jednostavno nije bio tamo", rekao je.

Dodao je da Sjedinjene Američke Države svake godine troše stotine milijardi dolara na sigurnost svojih saveznika. "Zašto bismo mi bili tu za njih ako oni nisu tu za nas?", upitao je Trump. Američko-izraelski rat protiv Irana je prouzročio napetosti u transatlantskom odnosu. Trump i drugi predstavnici američki administracije optužili su saveznike iz NATO-a za nedjelovanje. SAD je također kritizirao saveznike jer mu ne dopuštaju da koristi njihove vojne baze ili to čine prekasno.

8:15 - Najmanje 12 američkih vojnika ozlijeđeno je u petak, od kojih dvojica teško, u iranskom napadu na zračnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, prema riječima američkih dužnosnika upoznatih sa situacijom. Napad na snažno branjenu bazu također je oštetio najmanje dva zrakoplova američkog ratnog zrakoplovstva za nadopunu gorivom, rekli su dužnosnici. Govorili su pod uvjetom anonimnosti jer nisu bili ovlašteni razgovarati s medijima o incidentu. Nije jasno koliko su zrakoplovi ozbiljno oštećeni, prenosi The Washington Post. Napad na zračnu bazu uključivao je najmanje jednu raketu i nekoliko dronova, izvijestili su The New York Times i The Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane dužnosnike.

Američki predsjednik Donald Trump pokazao je želju za okončanjem sukoba, koji je uzdrmao globalno gospodarstvo i uzrokovao rast cijena goriva u Sjedinjenim Državama dok Iran ometa protok nafte kroz Hormuški tjesnac. Istodobno, odobrio je raspoređivanje tisuća kopnenih vojnika na Bliski istok i poručio da će SAD početi ciljati iransku energetsku mrežu ako Teheran ne prihvati njegove zahtjeve. Tijekom govora u petak u Miamiju, Trump je rekao da SAD ima još 3.554 cilja za napad u Iranu, što bi se, kako je rekao, moglo "prilično brzo" izvršiti.

Satellite imagery appears to confirm a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker has been destroyed and several others possibly damaged, as a result of an Iranian attack earlier today, utilizing ballistic missiles and drones, against Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.



Iran je pogodio brojne američke objekte diljem regije od početka sukoba 28. veljače, a više od 300 američkih vojnika je ranjeno, prema najnovijim podacima Pentagona. Većina ozlijeđenih vratila se na dužnost, iako je najmanje 10 vojnika i dalje teško ozlijeđeno, rekao je jedan dužnosnik. Do sada je 13 američkih vojnika poginulo kao posljedica Operacije Epic Fury, kako administracija Donalda Trumpa naziva rat protiv Irana. Sedam ih je poginulo od neprijateljske vatre, a šest u padu zrakoplova.